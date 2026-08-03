Hároméves kisfiú életét mentették meg a rendőrök az M1-es autópályán

Egy hároméves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei. Ekkor, július 30-án este az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél egy ukrán állampolgárságú család élete vált néhány másodperc alatt rémálommá, miután a hároméves kisfiuk egyszer csak rosszul lett. A szülők a leállósávba húzódtak, és a karjukban a gyermekükkel szálltak ki az autóból, aki nem adott életjeleket, nem lélegzett, arca és ajkai is elkékültek.
Hároméves kisfiú életét mentették meg a rendőrök
Mialatt a szülők tehetetlenül próbáltak segíteni a fiukon, a helyszínre érkezett Agócs Roland és Domszky Tamás r. főtörzsőrmester, akik azonnal közbeléptek. Mialatt Domszky Tamás r. főtörzsőrmester mentőt riasztott, Agócs Roland r. főtörzsőrmester megkezdte az életmentést: mellkaskompressziót alkalmazott, valamint több alkalommal Heimlich-műfogást végzett, amíg néhány végtelennek tűnő pillanat után a kisfiú újra lélegezni kezdett.
A helyszínre érkező mentők átvették Maksym ellátását, majd a Bókay Gyermekgyógyászati Klinikára szállították. Agócs Roland és Domszky Tamás r. főtörzsőrmesterek gyors, higgadt és szakszerű intézkedésének köszönhetően a kisfiú időben megkapta a szükséges segítséget. Kollégáinknak elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki
- jelentették be a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.
Nem végződött ilyen szerencsésen két tragikus eset az Ozora Fesztiválon augusztus 1-jén. A rendőrség tájékoztatása szerint a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette az egyenruhásokat arról, hogy egy nő – vélhetően a nagy hőség miatt – rosszul lett, ezért meg kellett kezdeni az újraélesztését. Az OZORA fesztivál egészségügyi személyzete küzdött a nő életéért, az újraélesztés azonban nem járt sikerrel: a 39 éves magyar állampolgár életét vesztette. Nem sokkal később újabb tragédia történt a rendezvényen. Ekkor egy 45 éves, amerikai állampolgárságú férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, majd lezuhant róla. Az ő életét sem lehetett már nem megmenteni.