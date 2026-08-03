Hároméves kisfiú életét mentették meg a rendőrök az M1-es autópályán

Egy hároméves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei. Ekkor, július 30-án este az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél egy ukrán állampolgárságú család élete vált néhány másodperc alatt rémálommá, miután a hároméves kisfiuk egyszer csak rosszul lett. A szülők a leállósávba húzódtak, és a karjukban a gyermekükkel szálltak ki az autóból, aki nem adott életjeleket, nem lélegzett, arca és ajkai is elkékültek.

Hároméves kisfiú életét mentették meg a rendőrök / Fotó: MediaWorks

Hároméves kisfiú életét mentették meg a rendőrök

Mialatt a szülők tehetetlenül próbáltak segíteni a fiukon, a helyszínre érkezett Agócs Roland és Domszky Tamás r. főtörzsőrmester, akik azonnal közbeléptek. Mialatt Domszky Tamás r. főtörzsőrmester mentőt riasztott, Agócs Roland r. főtörzsőrmester megkezdte az életmentést: mellkaskompressziót alkalmazott, valamint több alkalommal Heimlich-műfogást végzett, amíg néhány végtelennek tűnő pillanat után a kisfiú újra lélegezni kezdett.

A helyszínre érkező mentők átvették Maksym ellátását, majd a Bókay Gyermekgyógyászati Klinikára szállították. Agócs Roland és Domszky Tamás r. főtörzsőrmesterek gyors, higgadt és szakszerű intézkedésének köszönhetően a kisfiú időben megkapta a szükséges segítséget. Kollégáinknak elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki

- jelentették be a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.