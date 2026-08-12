Nem sokon múlt a tragédia: zavartan viselkedő férfi életét mentették meg a vasi rendőrök

Megrendítő beszámolót osztottak meg a Vas vármegyei rendőrség Facebook-oldalán, amely ismét rávilágított arra, hogyan menthet életet a gyors cselekvés és az összehangolt munka. Mint írták, augusztus 8-án este egy furcsán viselkedő férfiről érkezett bejelentés, akit a vasúti sínek közelében láttak Sárvár környékén.

Életet mentettek a vasi rendőrök / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Életet mentettek a vasi rendőrök

A helyszínre Szabó Ákos r. zászlós, a Sárvári Rendőrkapitányság járőrvezetője érkezett, aki próbálta a vasúti sínek mentén megtalálni a férfit, ám ezt nagyban megnehezítette az, ahogy időközben besötétedett. Végül a nyílt pályán arra lett figyelmes, hogy valaki a síneken keresztben fekszik: a magatehetetlen férfival nem lehetett kommunikálni, és nem is reagált semmire. A zászlós eközben látta, hogy egy vonat közeledik feléjük.

Mialatt a segítségére kiérkező Kovács Péter főtörzszászlós azonnal a szolgálati gépkocsi fényjelzésével, valamint elemlámpával próbálta felhívni a mozdonyvezető figyelmét a veszélyre, addig Szabó Ákos r. zászlós a magatehetetlen, nagy súlyú férfit lehúzta a sínekről, és biztonságba helyezte. A Tevékenység-irányítási Központon keresztül a mozdonyvezetőt is értesítették a veszélyről, így a tehervonat még idejében meg tudott állni.

Egy rendőr munkájának vannak olyan pillanatai, amelyek nem férnek bele egy szolgálati jelentés néhány sorába, mert az azok mögötti döntés, a gyorsaság és a helytállás sokkal fontosabb!

- emelték ki a bejegyzésben.

Az összehangolt munkának köszönhetően ez a történet szerencsére nem tragédiával ért véget! Mindig van kiút és lehet, hogy elég, ha egy ember, még ha idegen is, segítő kezet nyújt!

- tették hozzá.