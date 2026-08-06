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fejér vármegye

Parkolóépítés közben bukkant elő egy repeszgránát Fejér vármegyében

Tegnap, 13:52
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8,8 centiméteres második világháborús német légvédelmi repeszgránátot Kislángon. A rendőrség lezárta a robbanóeszköz 50 méteres körzetét.
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fejér vármegyerobbanótestgránát

Parkolóépítés közben találtak 8,8 centiméteres második világháborús német légvédelmi repeszgránátot a Fejér vármegyei Kislángon - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön az MTI-vel.

Parkolóépítés közben bukkant elő egy repeszgránát Fejér vármegyében
Parkolóépítés közben bukkant elő egy repeszgránát Fejér vármegyében. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Parkolóépítés közben bukkant elő egy repeszgránát Fejér vármegyében

A robbanótestet a Fő utcában találták. A rendőrség a megtalálás helyétől számítva ötven méteres körzetben lezárta a területet, ami egy orvosi rendelőt és húsz ember érintett. A terület átvizsgálása során további robbanótest nem került elő.

Az eszközt egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni - áll a közleményben.

 

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