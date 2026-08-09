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repülőgép

Árokban kötött ki egy kényszerleszállást végrehajtó repülőgép Röjtökmuzsajnál - fotó

12 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtökmuzsaj közelében, ami ezt követően egy szántó melletti árokban állt meg. A Fertőszentmiklósról indult repülőgépen ketten utaztak, akik a hírek szerint nem sérültek meg.
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repülőgépKényszerleszálláskisrepülőgép

Röjtökmuzsa közelében hajtott végre kényszerleszállást egy kétszemélyes kisrepülőgép, amely Fertőszentmiklósról indult. A gép ezt követően egy szántó melletti árokban állt meg, az egyik szárnya pedig kilógott a forgalmi sávba, ami miatt az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozást vezettek be.

Az árokban kötött ki a kényszerleszállást végrehajtó kisrepülőgép Röjtökmuzsajnál / Fotó: Olvasói / Kisalföld 

Az árokban kötött ki a kényszerleszállást végrehajtó kisrepülőgép Röjtökmuzsajnál

A Kisalföld információi szerint a gépen két személy utazott, egyikük sem sérült meg. A helyszínt a tűzoltók biztosítják, miközben Budapestről várják a baleseti vizsgálókat. A vizsgálat megérkezéséig a forgalomkorlátozás fennmarad, így az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kell haladniuk. 

Elképesztő jelenetet rögzítettek a moszkvai Seremetyjevói repülőtéren is. Ekkor két nő a kifutópályára rohant, hogy még az indulás előtt elérje a lekésett Aeroflot-járatát. A felvételen látható, ahogy a csomagjaikkal a kezükben a repülőgép felé szaladnak, majd integetéssel próbálják megállítani a pilótát. A gép ekkor már gurult, a két utas azonban nem adta fel. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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