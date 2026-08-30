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retró

Retró fotók: így néztek ki a szocializmus automatái – volt, amit két ember töltött folyamatosan, hogy legyen benne áru

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Képes időutazás a múltba. Mutatjuk, milyen volt, amikor két forintért lehetett automatából vásárolni.
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retróBudapestautomata

Noha az automaták a modern kor vívmányai, sokakat meglep, hogy jóval korábban megjelentek kis hazánkban, mint azt sokan hinnék. Az első automata zenegépről például 1956. október 22-én számoltak be az újságok. "November 7-én nyílik meg a Rákóczi úti Mézes Mackó, benne Budapest első automata zenegépe, amiben a mulatság mindössze egy fo­rintba kerül" – írták akkor. Persze a történelem végül más irányba terelte az eseményeket, hiszen másnap kitört a forradalom – az automatizálás azonban kicsit később, a hetvenes évekre utat tört magának.

Retró fotókon a szocializmus étel-és italautomatái
Retró fotókon a szocializmus étel-és italautomatái
Fotó: Fortepan

Az Utasellátó automatái ugyanis pillanatok alatt hatalmas népszerűségre tettek szert. Budapesten a pályaudvaroknál, az aluljárókban és a metrómegállóknál lehetett előre csomagolt élelmiszereket, cigarettát és hideg-meleg italokat venni, ugyanakkor például a Balatonon is akadt jó pár automata: 1971-ben összesen 66 készüléket állítottak fel a magyar tenger körül. Az egyik legismertebb automata mind közül azonban alighanem a budapesti Batthyány téri aluljáróban állt. E szerkezetet a dán gyártó amolyan referenciamunkaként tartotta számon, és olyan nagy forgalma volt, hogy a beszámolók szerint két ember töltötte folyamatosan áruval - írja a Napi Fortepan cikke. Apropó, forgalom: egy termék jellemzően 2-4 forintba került ekkoriban, egy automata pedig átlagosan 4-6000 forint forgalmat bonyolított le.

Retró fotókon a szocializmus automatái

Galériánk, melyet a szocializmus időszakának automatáiról állítottunk össze, az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

Galéria: Amikor még két forintért vehettünk üdítőt: retró fotókon a szocializmus automatái
Fotó: Fortepan
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Lássuk, milyen automaták hódították meg a magyarok szívét a hatvanas-hetvenes években!

 

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Ide kattintva Budapestről lapozhatsz végig egy retró galériát, itt pedig azt nézheted meg, hogy strandoltunk 100 évvel ezelőtt.

 

 

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