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strand

Retró galéria: így strandoltunk 100 évvel ezelőtt

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Velencei-tó, Balaton, Duna, városi strandok. Retró fotókon idézzük fel, hogyan hűsöltünk egy évszázaddal ezelőtt.
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strandnyárkánikulahőségretró

Újabb hűkupola érte el hazánkat, a hőség pedig ismét igencsak megviseli kicsik és nagyok szervezetét egyaránt. Retró galériánkkal épp ezért idézzük fel a régmúlt nyarakat, és megmutatjuk, miként strandoltunk, hűsöltünk egykor!

Retró fotó 1930-ból: strandolók Siófokon
Retró fotó 1930-ból: strandolók Siófokon
Fotó: Fortepan

Miközben jelenleg nem csak a hőséggel, de az aszállyal is szembe kell néznie kis hazánknak – a Duna történelmi mélypontra apadt, és a Velencei-tó vízállása miatt is válságértekezlet összehívására volt szükség –, addig a Fortepan segítségével jól eshet felidézni egy gondtalanabb, vagy legalábbis innen, 2026-ból annak látszó kort. 

Retró galéria: itt hűsöltünk egykor

Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg:

Galéria: Retró fotók: így vészeltük át a nyarakat 100 éve
Fotó: Fortepan
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Elsősorban természetesen a Balaton jelentette a strandolást a magyarok számára: tóparti életkép 1907-ből

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Nézegetnél további retró fotókat? Idézd fel velünk, milyen volt egykoron Budapest! Galériánkat ide kattintva találod!

 

 

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