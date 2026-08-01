Retró galéria: így strandoltunk 100 évvel ezelőtt

Újabb hűkupola érte el hazánkat, a hőség pedig ismét igencsak megviseli kicsik és nagyok szervezetét egyaránt. Retró galériánkkal épp ezért idézzük fel a régmúlt nyarakat, és megmutatjuk, miként strandoltunk, hűsöltünk egykor!

Retró fotó 1930-ból: strandolók Siófokon

Fotó: Fortepan

Miközben jelenleg nem csak a hőséggel, de az aszállyal is szembe kell néznie kis hazánknak – a Duna történelmi mélypontra apadt, és a Velencei-tó vízállása miatt is válságértekezlet összehívására volt szükség –, addig a Fortepan segítségével jól eshet felidézni egy gondtalanabb, vagy legalábbis innen, 2026-ból annak látszó kort.

Retró galéria: itt hűsöltünk egykor

Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg: