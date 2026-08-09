Milliárd pengők és filléres hajvágások: így fizettünk régen – retró galéria

Igen mozgalmasan alakult a magyar fizetőeszközök sorsa a XX. században. A századot az osztrák-magyar korona nyitotta meg, melyet 1919-ben váltott le a magyar korona, ám nem maradt sokáig: 1927. január 1-jén már pengővel fizethettünk mindenütt. E fizetőeszköz arról lett végül híres – vagy inkább hírhedt –, hogy szinte felfoghatatlan infláción esett át, mely 1946-ban szabadult el igazán. Csak egy példa: a Szabad Nép 1946. június 1-jén száz milpengőbe került, másnap 500-ba, két hét múlva pedig már tízmilliárdba. Végül július 31-én be is vonták, hogy augusztus 1-jén a helyét a ma is ismert, immár 80 éves forint vegye át. Retró fotókon idézzük fel a forint előtti, illetve a megjelenése óta eltelt időszakot.

Retró fotók: mivel fizettünk a XX. században?

Fotó: Fortepan

Ha már fizetőeszközök, mindenképp meg kell említeni a dollárboltokat is, melyek a hatvanas évektől kezdve üzemeltek. Itt a nyugati turisták és utalvánnyal rendelkező magyarok vásárolhattak valutáért (dollárért vagy márkáért) olyan luxusterméknek számító dolgokat, mint skót whisky, Marlboro cigaretta, márkás kozmetikumok. Eleinte a valuta eredetét igazolni kellett, később azonban kisebb vásárlásoknál ettől már eltekintettek.

Retró fotókon, hogy és mivel fizettünk egykor

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