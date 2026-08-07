Dühöngenek az ügyfelek: sok magyar számláját zárolta a Revolut

Érik a botrány a Revolutnál, miután több magyar ügyfél számláját is zárolták, akik így nem képesek hozzájutni a pénzükhöz. Idén május 18-tól kezdték a litván anyabanktól a magyar ügyfeleket áttenni a magyarországi fiókvállalathoz: ezzel az érintettek magyar számlaszámot is kaptak, továbbá a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá kerültek. Ezt többség el is fogadta, azonban az elmúlt hetekben a bizalom kezdett megrendülni, köztük Gáboré is, aki a Blikknek elmondta, egyik napról a másikra vette észre azt, hogy nem tud pénzt tenni a számlájára. Az alkalmazásban ezzel kapcsolatban azt az üzenetet találta, rutinszerű biztonsági ellenőrzés miatt korlátozták a hozzáférését. Azóta több mint két hét telt el, ám sem választ nem kapott a kérdéseire, sem a számlájához nem fér hozzá.

Több magyar számláját zárolta a Revolut / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Több magyar számláját zárolta a Revolut

Gábor a lapnak azt is elárulta, már 2018 óta Revolut-ügyfél, és egészen mostanáig az egyik leglelkesebb ajánlójuk volt: a teljes napi pénzügyi forgalmát erre a szolgáltatásra építette és minden bankkártyás fizetését a Revoluton keresztül bonyolította, épp ezért hatalmas csalódás számára az, ami az elmúlt napokban történt. A férfi - aki egyébként Magyarország egyik vezető kommunikációs szakembere -, egyelőre addig jutott, hogy chatüzenetekben sablonválaszokat kapott a mesterséges intelligenciától. Ráadásul nem csak ő járt így: közeli családtagja és több ismerőse is hasonló cipőben jár, ami arra utal, a probléma rendszerszintű.

A kitiltottak jelenleg egy külön Facebook-csoportban osztják meg egymással a tapasztalataikat: van köztük olyan, aki már három hete nem fér hozzá a számlájához, míg más sem rátenni, sem levenni nem tud róla pénzt, sőt olyan is, akinek többéves használat után, mindenfajta értesítés nélkül megszüntették a számláját. Az ügyben a Revolut későbbre ígért tájékoztatást a Blikknek, mialatt Gábor a történtek és a nem megfelelő tájékoztatás miatt hivatalos panaszt nyújt be a Magyar Nemzeti Banknál.