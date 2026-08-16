Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső és károkozó szél söpör végig az országon

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet.

HungaroMet-riasztás: heves zivatarok, jégeső és erős szél jöhet Fotó: Pixabay

HungaroMet-riasztás: heves zivatarok, jégeső és erős szél jöhet

Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

