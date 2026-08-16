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Riasztás

Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső és károkozó szél söpör végig az országon

Riasztás

Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső és károkozó szél söpör végig az országon

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet heves zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken jégeső is kialakulhat, a zivatarokat pedig károkozó erejű széllökések kísérhetik.
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Riasztászivataridőjárásjégeső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet. 

HungaroMet-riasztás: heves zivatarok, jégeső és erős szél jöhet
HungaroMet-riasztás: heves zivatarok, jégeső és erős szél jöhet Fotó: Pixabay

HungaroMet-riasztás: heves zivatarok, jégeső és erős szél jöhet

Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni. 
 

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