Több vármegyére is riasztást adtak ki – jégeső és viharos szél is jöhet

Riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Baranya és Vas vármegye egyes területein. A HungaroMet térképen is jelzi, mely térségekben kell zivatarok veszélyére számítani.

Elsőfokú riasztás van érvényben heves zivatarok veszélye miatt. Négy vármegyében viharos szél és jégeső is kialakulhat, a veszélyzónákat térkép mutatja. Forrás: Met.hu

Elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki zivatarok miatt

A HungaroMet kedd délutántól a kora esti órákig északkeleten, valamint a nyugati és déli határvidék közelében számít egy-egy zivatar kialakulására. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területekre elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

A zivatarok környezetében elsősorban az erős vagy viharos szél jelenthet veszélyt. A széllökések sebessége elérheti az 55–70 kilométer/órát, helyenként pedig meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Kisebb valószínűséggel jégeső is kialakulhat, a jégszemek mérete 1–2 centiméter alatt maradhat.

Kedden nagy területen 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön pedig 29 fok körüli vagy ennél magasabb értékek is lehetnek. Szerdára jelentősen mérséklődik a felmelegedés, csak a déli területeken maradhat 25 fok körül az átlaghőmérséklet.

Egyre melegebbek a reggelek, de már nem tart sokáig a hőség

Az elmúlt napok kellemesen hűvös reggelei után kedden már érezhetően melegebb hajnalra ébredt az ország. Az időjárás napközben sem hoz enyhülést, a csúcshőmérséklet többfelé megközelítheti a 38 fokot.

Késő délutántól északkeleten akár viharos közeli széllökések is előfordulhatnak. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.