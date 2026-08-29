Kiadták a citromsárga riasztást: ezekben a vármegyékben zivatar és jégeső is lecsaphat

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Elsőfokú riasztást adtak ki zivatarok miatt, jégeső is kialakulhat Fotó: HungaroMet

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt, jégeső is jöhet

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

