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Riasztás

Riasztást adtak ki: zivatarok, jégeső és erős szél is lecsap az országra

23 perce
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Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban villámlás jelenthet veszélyt, de megerősödő szélre és jégesőre is számítani lehet.
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Riasztászivataridőjárásvillám

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. 

Citromsárga riasztás van érvényben zivatarok miatt
Citromsárga riasztás van érvényben zivatarok miatt
Fotó: RODOLFO RIVERA / NOTIMEX

Citromsárga riasztás van érvényben zivatarok miatt

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni. 


 

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