Látványos videó: így emelik ki a tűszszerészek a budai rakparton talált robbanótesteket

Az elmúlt hetek szinte arról szóltak, hogy fegyverek és robbanótestek bukkantak elő a Duna alacsony vízállása miatt. Péntek hajnalban a tűzszerészek egy művelet során több bombát is eltávolítottak a budai rakpartról.

Több robbanótestet is eltávolítottak a budai rakpartról. Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr ezred

Több robbanótestet is eltávolítottak a budai rakpartról

Csütörtökön a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr ezred Facebookon arról számolt be, hogy augusztus 1-jén és 2-án érkezett kettő, egymás szomszédságába eső bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére Budapestről.

A kiérkező tűzszerész járőr augusztus 4-én a Duna budai szakaszán, a Raoul Wallenberg rakpart előtt egy második világháborús szovjet 203 mm-es betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti mederben egy második világháborús, német utánpótlás konténert azonosított, utóbbi 8 db Panzerfaust vetőcsövet tartalmazott, a hozzájuk tartozó Faustpatrone fejrészekkel és detonátorokkal

- olvasható a bejegyzésben.

Az eszközöket elhelyezkedésük a méretük miatt végül pénteken hajnalban szállították el, Metcner Zsolt törzsőrmester vezetésével. A műveletről készült videónál ismét kiemelték, hogyha valaki robbanótestet vagy gyanús dolgot talál valahol, az ne érjen hozzá, hanem hívja a 112-es segélyhívószámot.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából. A képre kattintva galéria nyílik: