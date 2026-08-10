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tűzszerész

Látványos videó: így emelik ki a tűszszerészek a budai rakparton talált robbanótesteket

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Duna alacsony vízállása miatt rengeteg robbanótest és fegyver bukkant elő az elmúlt hetekben. A tűzszerészek péntek hajnalban egy művelet során a budai rakpartról távolítottak el több bombát.
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tűzszerészrobbanótestduna

Az elmúlt hetek szinte arról szóltak, hogy fegyverek és robbanótestek bukkantak elő a Duna alacsony vízállása miatt. Péntek hajnalban a tűzszerészek egy művelet során több bombát is eltávolítottak a budai rakpartról.

Több robbanótestet is eltávolítottak a budai rakpartról
Több robbanótestet is eltávolítottak a budai rakpartról. Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr ezred

Több robbanótestet is eltávolítottak a budai rakpartról

Csütörtökön a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr ezred Facebookon arról számolt be, hogy augusztus 1-jén és 2-án érkezett kettő, egymás szomszédságába eső bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére Budapestről.

A kiérkező tűzszerész járőr augusztus 4-én a Duna budai szakaszán, a Raoul Wallenberg rakpart előtt egy második világháborús szovjet 203 mm-es betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti mederben egy második világháborús, német utánpótlás konténert azonosított, utóbbi 8 db Panzerfaust vetőcsövet tartalmazott, a hozzájuk tartozó Faustpatrone fejrészekkel és detonátorokkal

- olvasható a bejegyzésben.

Az eszközöket elhelyezkedésük a méretük miatt végül pénteken hajnalban szállították el, Metcner Zsolt törzsőrmester vezetésével. A műveletről készült videónál ismét kiemelték, hogyha valaki robbanótestet vagy gyanús dolgot talál valahol, az ne érjen hozzá, hanem hívja a 112-es segélyhívószámot.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából.  A képre kattintva galéria nyílik:

Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Duna, folyó, alacsony vízállás, apály, szárazság, hajóroncs, második világháború
Galéria: Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából
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A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt felszínre került egy, a második világháború idejéből származó hajó roncsa Baja közelében

 

 

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