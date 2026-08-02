Robbanótestek bukkantak elő a Dunából a Batthyány térnél

Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Batthyány téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap este az MTI-vel.

Második világháborús lőszermaradványt emeltek ki a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái a Margitsziget déli csúcsánál.

Fotó: hmzrinyi.hu

A tájékoztatás szerint a tűzszerészek tíz TMi-35 harckocsiaknát, egy kézigránátot, valamint egy kilogrammnyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják – írták a közleményben.

Nem csak robbanótestek bukkantak elő a Dunából: Bajánál egy hajóroncs tűnt fel, Budapesten pedig az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai.