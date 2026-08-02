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duna

Robbanótestek bukkantak elő a Dunából a Batthyány térnél

56 perce
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Aknák, kézigránát és egy kilogrammnyi lőszer került elő.
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dunabatthyány térmagyar honvédség

Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Batthyány téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap este az MTI-vel.

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Második világháborús lőszermaradványt emeltek ki a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái a Margitsziget déli csúcsánál.
Fotó: hmzrinyi.hu

A tájékoztatás szerint a tűzszerészek tíz TMi-35 harckocsiaknát, egy kézigránátot, valamint egy kilogrammnyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják – írták a közleményben.

Nem csak robbanótestek bukkantak elő a Dunából: Bajánál egy hajóroncs tűnt fel, Budapesten pedig az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai.

20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
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Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Galéria: Rekordalacsony a Duna Budapestnél
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Rekordalacsony a Duna Budapestnél

 

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