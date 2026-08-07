Robinson Tours-botrány: megszűnt az utazási iroda magyarországi működése

A kormányhivatal pénteki tájékoztatása szerint a bolgár Robinson Tours Ltd. hivatalosan jelezte, hogy fizetésképtelenségi helyzet miatt befejezi magyarországi működését. A társaság augusztus 6-án a bolgár illetékes hatóságok, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító szervezet felé is megtette a szükséges bejelentéseket.

Robinson Tours: törölték a nyilvántartásból a csődbe ment utazási irodát Fotó: Facebook/Robinson Tours

A magyar hatóság ezt követően augusztus 7-én törölte a céget az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából.

A Robinson Tours még hirdette szolgáltatásait, amikor már fizetésképtelen volt

A probléma néhány nappal korábban vált nyilvánossá, amikor több magyar ügyfél arról számolt be, hogy az előre kifizetett nyaralásuk meghiúsult. Többen SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy a szállodák túltelítettségre hivatkozva lemondták a foglalásokat, illetve a repülőtársaságok sem tudják teljesíteni vállalásaikat.

Később azonban kiderült, hogy a háttérben nem kizárólag a partnerek problémái álltak, hanem maga a Robinson Tours vált fizetésképtelenné.

Az utazási iroda augusztus 5-én közzétett tájékoztatásában azt írta, hogy a kialakult helyzethez több tényező vezetett, köztük a közel-keleti válság miatt megemelkedett kerozinárak, az általános bizonytalanság és a forgalom visszaesése.

A cég közben még a közösségi oldalain is hirdette szolgáltatásait, miközben honlapján már arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit.

A Robinson Tours neve korábban is ismert volt a magyar utazók körében. A koronavírus-járvány idején a társaság egyszer már megszüntette magyarországi működését, majd később Bulgáriában indult újra hasonló profillal.

Hogyan kaphatják vissza pénzüket a károsult utasok?

Ahogy az Origo is beszámolt róla, kormányhivatal tájékoztatása szerint az érintett ügyfelek kárigényükkel az Axiom Ins. JSC. Insurance Company biztosítótársasághoz fordulhatnak.

A Robinson Tours közlése alapján a követeléseket angol nyelven kell benyújtani a bolgár biztosítóhoz. Az utasoknak csatolniuk kell többek között a szerződéseket, foglalásokat, számlákat, utalványokat, valamint a befizetéseket igazoló dokumentumokat.