Robinson Tours-botrány: megszűnt az utazási iroda magyarországi működése

A kormányhivatal pénteki tájékoztatása szerint a bolgár Robinson Tours Ltd. hivatalosan jelezte, hogy fizetésképtelenségi helyzet miatt befejezi magyarországi működését. A társaság augusztus 6-án a bolgár illetékes hatóságok, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító szervezet felé is megtette a szükséges bejelentéseket.
A magyar hatóság ezt követően augusztus 7-én törölte a céget az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából.
A Robinson Tours még hirdette szolgáltatásait, amikor már fizetésképtelen volt
A probléma néhány nappal korábban vált nyilvánossá, amikor több magyar ügyfél arról számolt be, hogy az előre kifizetett nyaralásuk meghiúsult. Többen SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy a szállodák túltelítettségre hivatkozva lemondták a foglalásokat, illetve a repülőtársaságok sem tudják teljesíteni vállalásaikat.
Később azonban kiderült, hogy a háttérben nem kizárólag a partnerek problémái álltak, hanem maga a Robinson Tours vált fizetésképtelenné.
Az utazási iroda augusztus 5-én közzétett tájékoztatásában azt írta, hogy a kialakult helyzethez több tényező vezetett, köztük a közel-keleti válság miatt megemelkedett kerozinárak, az általános bizonytalanság és a forgalom visszaesése.
A cég közben még a közösségi oldalain is hirdette szolgáltatásait, miközben honlapján már arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit.
A Robinson Tours neve korábban is ismert volt a magyar utazók körében. A koronavírus-járvány idején a társaság egyszer már megszüntette magyarországi működését, majd később Bulgáriában indult újra hasonló profillal.
Hogyan kaphatják vissza pénzüket a károsult utasok?
Ahogy az Origo is beszámolt róla, kormányhivatal tájékoztatása szerint az érintett ügyfelek kárigényükkel az Axiom Ins. JSC. Insurance Company biztosítótársasághoz fordulhatnak.
A Robinson Tours közlése alapján a követeléseket angol nyelven kell benyújtani a bolgár biztosítóhoz. Az utasoknak csatolniuk kell többek között a szerződéseket, foglalásokat, számlákat, utalványokat, valamint a befizetéseket igazoló dokumentumokat.
A biztosítási fedezet a társaság által szervezett utazási csomagokra vonatkozik, így a nem teljesített szolgáltatások után az utasok vagyoni kárigényt érvényesíthetnek.
A bolgár Turisztikai Minisztérium időközben vizsgálatot indított a helyi fogyasztóvédelemmel, rendőrséggel és adóhatósággal közösen. A tárca szerint a Robinson Tours nem tájékoztatta időben a hatóságokat pénzügyi nehézségeiről.
A minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy a vállalkozás rendelkezett érvényes engedéllyel és felelősségbiztosítással.
A Magyar Biztosítók Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a Robinson Tours bolgár székhelyű vállalat, a kárrendezésre a bolgár szabályok vonatkoznak. Az érintett utasoknak ezért a bolgár biztosítónál kell benyújtaniuk igényeiket.
A Robinson Tours ügyvezetője, Jakócs Áron korábban azt közölte, hogy jelenleg mérik fel a károsult utazók pontos számát, amely várhatóan nem éri el az ezret. Elmondása szerint egyetlen utast sem hagytak külföldön, a problémás csomagok átlagosan 700 euró értékű, hétnapos repülős utazások voltak.
Az Origo etöbb érintetett is elért, volt, aki sírógörcsöt kapott a botrány miatt.