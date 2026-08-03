Robinson Tours-botrány: A barátnőm sírógörcsöt kapott!

Ildikó az otthonában üldögélve sírdogál a kipakolt bőröndjei között, Péter pedig éppen a 8 és a 12 éves gyermekeit próbálja vigasztalni, amiért az izgalmas repülőgép helyett éppen az autóbuszukra várnak Bulgáriában. Többen is hoppon maradtak, akik úgy döntöttek, hogy az idei nyaralásukat a Robinson Tours utazási iroda segítségével szervezik. A cég ugyanis számos ügyfelét sms-ben értesítette, hogy a repülőjáratok törlése vagy éppen a szállodák telítettsége miatt mégsem viszi el őket az áhított álomútra, illetve hazafelé jövet nem élvezhetik a felhők látványát felülről.
Sokan megbánták, hogy a Robinson Tours irodát választották
Ildikó az Origónak elmondta: a társával már tavaly októberben kifizették a fejenként 1000 eurós nyaralást.
Egy olyan területen dolgozom, melyen ezt az összeget össze kellett spórolnom. Most nem áll rendelkezésemre annyi, hogy hirtelen be tudjak fizetni egy másik, akár belföldi útra
– fogalmazott az idősödő nő.
Augusztus 2-tól 9-ig pihentünk volna Bulgáriában. Már szombaton becsomagoltunk, a barátnőmmel még új fürdőruhát is vásároltunk
– árulta el Ildikó, aki szombaton épp a délutáni sziesztáját töltötte, amikor a négy tagú társasága egyik tagja felkereste telefonon és megkérdezte, olvasta-e már az üzenetet. Így tudta meg Ildikó, hogy hiába menne ki vasárnap a reptérre, mert az utazás elmarad.
- Azonnal felhívtam a barátnőmet, aki sírógörcsöt kapott. Az utazási iroda az interneten három számot is megadott, de ezek egyikén sem értük el őket. Az SMS-ben azt ígérték, hogy a befizetett összeget visszakapjuk, és ennek módjáról majd ímélben értesítenek, de azóta nem jelentkeztek – tette hozzá mindehhez az utas.
Ildikó és partnernője egyébként az irodától még július elején kapott üzenetet, hogy a megváltozott kerozinárak miatt még fejenként 40 eurót be kell fizetniük. Ezt meg is tették.
Nehéz helyzetbe kerültünk. Mindketten sírunk. A barátnőmnek ráadásul jó előre ki kellett vennie a szabadságát. Most nyaralni sem tud, de a munkahelye sem olyan jellegű, hogy hirtelen vissza tudjon menni dolgozni
– mesélte Ildikó.
Péter és családja egy kellemes hetet töltött Bulgáriában, és hétfőn, repülővel jöttek volna haza. Vasárnap tudták meg, hogy a tervükön módosítani kényszerülnek, és hiába is álmodoztak arról, hogy körülnéznek a reptér színvonalas duty free üzletében.
Egy debreceni irodán keresztül foglaltuk le az utat. Ők felhívtak tegnap, de csak annyi infójuk volt, amennyi a hírekből is kiderült. Közölték, hogy komolyabb segítséget nem tudnak nyújtani. A Robinsont azóta sem a központi számon, sem a helyi megjelölt idegenvezetőn keresztül nem értük el
– mondta Péter.
- Maga a nyaralás remek volt, nem volt semmilyen probléma. A szervezett kirándulások is jól sikerültek. Kár volna nagyon ellenkeznünk a kialakult helyzet ellen, most az az elsődleges, hogy a családunk a két gyerekkel hazajusson. Az, hogy utána hogyan kezeljük a kártérítést, már egy másik téma lesz.
Indulás előtt 3 héttel fizettettek velünk 58 ezer forint kerozinpótdíjat. Ezt biztosan vissza fogom kérni. Utaztam már ennyit buszon, pokoli volt, világos, hogy boldog nem vagyok
– fejezte be a családfő.
Nemcsak kártalanítás, hanem sérelemdíj is jár
Hogy azok jártak jobban, akik el sem indultak, vagy akik repülőgép helyett busszal jutottak haza, nézőpont kérdése. Balogi Zsófia ügyvéd azonban hangsúlyozta, hogy
a befizetett összeg egyértelműen visszajár az itthon rekedteknek, mi több, ők a kártalanítás mellett sérelemdíjra is jogosultak.
A jogász korábban bíróként dolgozott és több kártérítési ügyet – köztük utazási irodák hibás vagy elmaradt teljesítését- is tárgyalt.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy Robinson Tours nevű utazási iroda korábban már csődbe jutott Magyarországon. A Kft.-t felszámolták, a mostani cég tulajdonosai pedig külföldiek. Nem csupán a magyar Polgári Törvénykönyv, hanem – pláne az utasok kártalanítását illetően- uniós szabályozások is vonatkoznak rá.
Nyilván azok vannak könnyebb helyzetben, akik el sem indultak. Nekik a teljes visszatérítés jár, egyszerűen be kell jelenteniük, hogy elállnak a szerződéstől. Megkezdett utazás esetében viszont már csak a szerződésszegéssel okozott kárra lehet hivatkozni
– magyarázta az ügyvéd, és leszögezte: az ügy értékelésekor mindenképpen meg kell nézni, hogy mi áll a szerződésben.
Egyes megjelent hírekben az jelent meg, hogy a repülőgépet a légitársaság mondta le. Ha ez valóban így történt, arról az utazási iroda valóban nem tehet, de ez az utas szempontjából mindegy. Az utas ugyanis az irodával kötött szerződést, vagyis vele került jogviszonyba. Az iroda köteles a szerződésben vállaltakat teljesíteni, az pedig már más kérdés, hogy a felelősséget később átháríthatja a légitársaságra, vagy akár a szállodára
– magyarázta az ügyvéd.
Volt olyan utas, akinek az nyaralása ezért hiúsult meg, mert az utazási iroda közlése szerint a hotel túltelítettségre hivatkozva közölte, hogy a vendéget nem tudja fogadni.
- Az irodának lehetősége van egy másik szállodát felajánlani, azonban azt az utas nem köteles elfogadni. Lehetséges, hogy a vendég éppen az adott tengerpart miatt választotta az irodát – mondta Balogi Zsófia, aki szerint nehéz helyzetben vannak a kint rekedők. Ők nem állhatnak el a szerződéstől, hiszen a teljesítés megkezdődött. A szerződést már csak megszüntetni tudják, és csak a szerződésszegésből eredő kárigénnyel élhetnek.
Az Origo több számon is hiába próbálta elérni az utazási irodát, egyelőre nem vették fel a kapcsolatot szerkesztőségünkkel.