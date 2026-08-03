Robinson Tours-botrány: A barátnőm sírógörcsöt kapott!

Ildikó az otthonában üldögélve sírdogál a kipakolt bőröndjei között, Péter pedig éppen a 8 és a 12 éves gyermekeit próbálja vigasztalni, amiért az izgalmas repülőgép helyett éppen az autóbuszukra várnak Bulgáriában. Többen is hoppon maradtak, akik úgy döntöttek, hogy az idei nyaralásukat a Robinson Tours utazási iroda segítségével szervezik. A cég ugyanis számos ügyfelét sms-ben értesítette, hogy a repülőjáratok törlése vagy éppen a szállodák telítettsége miatt mégsem viszi el őket az áhított álomútra, illetve hazafelé jövet nem élvezhetik a felhők látványát felülről.

Erről a látványról lemondhatnak a Robinson Tours ügyfelei Fotó: Pixabay

Sokan megbánták, hogy a Robinson Tours irodát választották

Ildikó az Origónak elmondta: a társával már tavaly októberben kifizették a fejenként 1000 eurós nyaralást.

Egy olyan területen dolgozom, melyen ezt az összeget össze kellett spórolnom. Most nem áll rendelkezésemre annyi, hogy hirtelen be tudjak fizetni egy másik, akár belföldi útra

– fogalmazott az idősödő nő.

Augusztus 2-tól 9-ig pihentünk volna Bulgáriában. Már szombaton becsomagoltunk, a barátnőmmel még új fürdőruhát is vásároltunk

– árulta el Ildikó, aki szombaton épp a délutáni sziesztáját töltötte, amikor a négy tagú társasága egyik tagja felkereste telefonon és megkérdezte, olvasta-e már az üzenetet. Így tudta meg Ildikó, hogy hiába menne ki vasárnap a reptérre, mert az utazás elmarad.

- Azonnal felhívtam a barátnőmet, aki sírógörcsöt kapott. Az utazási iroda az interneten három számot is megadott, de ezek egyikén sem értük el őket. Az SMS-ben azt ígérték, hogy a befizetett összeget visszakapjuk, és ennek módjáról majd ímélben értesítenek, de azóta nem jelentkeztek – tette hozzá mindehhez az utas.

Ildikó és partnernője egyébként az irodától még július elején kapott üzenetet, hogy a megváltozott kerozinárak miatt még fejenként 40 eurót be kell fizetniük. Ezt meg is tették.

Nehéz helyzetbe kerültünk. Mindketten sírunk. A barátnőmnek ráadásul jó előre ki kellett vennie a szabadságát. Most nyaralni sem tud, de a munkahelye sem olyan jellegű, hogy hirtelen vissza tudjon menni dolgozni

– mesélte Ildikó.