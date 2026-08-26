Videón a bizarr eset: elszökött robotkutya állította meg a forgalmat Szikszónál

2026 augusztus 26-án, szerda délelőtt rövid időre megállt a forgalom az 3-as út Szikszóhoz közeli szakaszán, miután egy autonóm, négylábú ipari robot az úttestre jutott. A Szikszói rendőrség lapunknak megerősítette, hogy bejelentést kapott az úton lévő ismeretlen szerkezetről, és járőröket küldött a helyszínre. A helyszínen készült felvételeken egy körülbelül térdmagasságú, négylábú robot látható az úttesten, miközben járművek várakoznak mögötte. A robot időnként mászkált, pörgött, majd ismét megállt.

Robotkutya okozott bonyodalmat Szikszónál

Fotó: Olvasói

A felvételt készítő Dudás-Földi Barbara autószervízbe tartott, amikor észrevették a szerkezetet.

Először azt hittem, róka vagy egy nagyobb kutya áll az úton. Aztán láttuk meg, hogy fémből van, négy lábon jár, és valamit visz a hátán

– mondta.

A szemtanú szerint a robot nem közelített a várakozó autókhoz, de az úttestet sem hagyta el.

„Ha valaki közelebb ment hozzá, arrébb húzódott néhány lépéssel, aztán megint megállt, pörgött. Térdig ért, vagy még magasabb volt. És ahogy járt... teljesen olyan volt, mint egy élőlény. Az orra helyén meg valami fekete forgott.”

A felvételt készítő korábban csak internetes bemutatókon látott hasonló négylábú robotokat.

„Ilyet eddig csak videókban láttam, azokban az amerikai bemutatókban, ahol felrúgják a robotot, az meg visszatalpal. Csak én nem mertem felrúgni.”

Mivel az autósok nem tudták megállapítani, honnan érkezett a robot, és mit kezdjenek vele, értesítették a rendőrséget.

Logisztikai robot volt

Utólag derült ki, hogy a robot a HELL Energy közeli energiaital gyárához tartozik. A helyszíni videófelvételeken az is látható, hogy a rendőrök megérkezése után több személy érkezett a helyszínre, feltehetően a vállalat munkatársai. A robotot hálóval rögzítették, majd egy járműbe emelték és elszállították. A forgalom ezután újraindult. Az esetben személyi sérülés és közlekedési baleset nem történt.

A HELL Energy közlése szerint a szikszói gyárkomplexum naponta akár 18 millió doboz töltésére képes, teljesen automatizált gépsorokon, ahol különböző méretű és típusú robotok látnak el számtalan feladatot. A gyárterületről kijutott négylábú robot is a mindennapi működés része: gyártási mintákat szállít a termelési területek és laboratóriumok között. Önálló navigációra képes, tájékozódását fedélzeti kamerák és érzékelők segítik. A szemtanú által említett forgó fekete egység egy lidar, vagyis lézeres távolságérzékelő. Ez segíti a robotot környezetének feltérképezésében, az akadályok észlelésében és saját helyzetének meghatározásában.