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elektromos roller

Újabb súlyos rollerbaleset történt, életveszélyesen megsérült egy 13 éves fiú Szandaszőlősön

39 perce
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Elesett és életveszélyes sérülést szenvedett egy 13 éves fiú Szandaszőlősön. A fiatal a hírek szerint nagy sebességgel haladt egy rollerrel, amikor egy úthiba miatt hatalmasat esett, majd ezt követően mélyaltatásban, mentőhelikopterrel szállították kórházba: úgy tudni, az állapota jelenleg is kritikus.
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Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy 13 éves fiút Szandaszőlősről, miután elektromos rollerrel száguldozott védőfelszerelés nélkül, majd hatalmasat esett az egyik utcában. A kiérkező mentők stabilizálták a kisfiú kritikus állapotát, mialatt a rendőrök megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát.

Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak
Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak / Fotó: TV2 Híradó

Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Szűcs Brigitta elmondta, a fiú olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a helyszínen eszméletlenné vált, és akit mélyaltatásban szállítottak kórházba.

A TV2 Híradó információi szerint a rolleres fiú egy úthiba miatt esett el és ütötte be a fejét az aszfaltba: egy környékbeli férfi hallotta meg a kisfiú sírását, aki ezután riasztotta a mentőket, mialatt a gyermek eszméletét vesztette.

A helybeliek elmondása szerint a rolleresek minden egyes nap száguldoznak az utcákban, ám országszerte rengeteg a panasz rájuk. Az elmúlt években számtalan balesetről érkezett beszámoló: a gyalogosok és az autósok egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy sokan veszélyesen, nagy sebességgel, védőfelszerelés nélkül közlekednek, így szabályozás és szigorítás is várható.

Lapunk is beszámolt róla korábban arról a súlyos balesetről, amelyet egy 32 éves férfi szenvedett el, aki elektromos rollerrel közlekedett a Heves vármegyei Apcon. A férfi a település központjában haladt, amikor egy kanyarban egy ház kerítésének csapódott. Az édesanyja elmondása szerint a fia az Erzsébet téren tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Feltételezése szerint túl nagy sebességgel haladhatott a járda irányába, és elképzelhető, hogy a padka miatt veszítette el uralmát a roller felett. A helyszínen hosszabb ideig küzdöttek azért, hogy a férfit szállítható állapotba hozzák, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték. A család tájékoztatása szerint a 32 éves férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, és agyi bevérzést is megállapítottak nála. Mélyaltatásban tartják, az állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.


 

 

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