Újabb súlyos rollerbaleset történt, életveszélyesen megsérült egy 13 éves fiú Szandaszőlősön

Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy 13 éves fiút Szandaszőlősről, miután elektromos rollerrel száguldozott védőfelszerelés nélkül, majd hatalmasat esett az egyik utcában. A kiérkező mentők stabilizálták a kisfiú kritikus állapotát, mialatt a rendőrök megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát.

Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak / Fotó: TV2 Híradó

Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Szűcs Brigitta elmondta, a fiú olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a helyszínen eszméletlenné vált, és akit mélyaltatásban szállítottak kórházba.

A TV2 Híradó információi szerint a rolleres fiú egy úthiba miatt esett el és ütötte be a fejét az aszfaltba: egy környékbeli férfi hallotta meg a kisfiú sírását, aki ezután riasztotta a mentőket, mialatt a gyermek eszméletét vesztette.

A helybeliek elmondása szerint a rolleresek minden egyes nap száguldoznak az utcákban, ám országszerte rengeteg a panasz rájuk. Az elmúlt években számtalan balesetről érkezett beszámoló: a gyalogosok és az autósok egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy sokan veszélyesen, nagy sebességgel, védőfelszerelés nélkül közlekednek, így szabályozás és szigorítás is várható.



