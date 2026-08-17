Újabb súlyos rollerbaleset történt, életveszélyesen megsérült egy 13 éves fiú Szandaszőlősön

Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy 13 éves fiút Szandaszőlősről, miután elektromos rollerrel száguldozott védőfelszerelés nélkül, majd hatalmasat esett az egyik utcában. A kiérkező mentők stabilizálták a kisfiú kritikus állapotát, mialatt a rendőrök megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát.
Kritikus az állapota a 13 éves rolleres fiúnak
Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Szűcs Brigitta elmondta, a fiú olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a helyszínen eszméletlenné vált, és akit mélyaltatásban szállítottak kórházba.
A TV2 Híradó információi szerint a rolleres fiú egy úthiba miatt esett el és ütötte be a fejét az aszfaltba: egy környékbeli férfi hallotta meg a kisfiú sírását, aki ezután riasztotta a mentőket, mialatt a gyermek eszméletét vesztette.
A helybeliek elmondása szerint a rolleresek minden egyes nap száguldoznak az utcákban, ám országszerte rengeteg a panasz rájuk. Az elmúlt években számtalan balesetről érkezett beszámoló: a gyalogosok és az autósok egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy sokan veszélyesen, nagy sebességgel, védőfelszerelés nélkül közlekednek, így szabályozás és szigorítás is várható.
Lapunk is beszámolt róla korábban arról a súlyos balesetről, amelyet egy 32 éves férfi szenvedett el, aki elektromos rollerrel közlekedett a Heves vármegyei Apcon. A férfi a település központjában haladt, amikor egy kanyarban egy ház kerítésének csapódott. Az édesanyja elmondása szerint a fia az Erzsébet téren tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Feltételezése szerint túl nagy sebességgel haladhatott a járda irányába, és elképzelhető, hogy a padka miatt veszítette el uralmát a roller felett. A helyszínen hosszabb ideig küzdöttek azért, hogy a férfit szállítható állapotba hozzák, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték. A család tájékoztatása szerint a 32 éves férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, és agyi bevérzést is megállapítottak nála. Mélyaltatásban tartják, az állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.