Sáskainvázió fenyeget Magyarországon – rendkívüli engedélyt adott ki a Nébih

Sáskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – olvasható a szervezet honlapján kedden közzétett tájékoztatóban.

Sáskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih

Fotó: Szabó Imre / MW

Kiválóan repülnek nagy távolságokat is

Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz- és a vándorsáska kártétele.

Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik,

elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de másutt is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek, és nagy távolságokat képesek megtenni.

A sáskák leginkább a zöldségkultúrákat fenyegetik, a kertészeti és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak. A veszélyt a vármegyei növényvédelmi felügyelők, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is jelezte.

Figyelik a sáskapopulációk előfordulását

A közlemény szerint november 23-ig érvényes a Karate Zeon 5 CS, a Decis Forte, a Sumi Alfa 5 EC, a Ciperkill MAX, a Sherpa 100 EC és a Mospilan 20 SG készítmények szükséghelyzeti engedélye, amely kizárólag sáska elleni felhasználásra vonatkozik, a kijuttatás számának túllépésére nem ad lehetőséget.

A hatóságok folyamatosan figyelik a sáskapopulációk előfordulását, hogy a gazdálkodókat naprakészen tájékoztathassák. A szükséghelyzeti engedélyek hatósági határozatát a Nébih honlapján tették közzé.

A mezőgazdasági kártevők mellett a szúnyogok is komoly kihívást jelentenek idén – különösen egy invazív faj terjedése miatt.