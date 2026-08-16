"Csak mellette szeretnék lenni" - hétéves kislányáért kér segítséget a rákkal küzdő magyar édesanya

Kovács Netta 47 éves édesanya, aki 2011 óta, immár 15 éve küzd leiomyosarcomával, vagyis a simaizom rosszindulatú daganatával. Az elmúlt másfél évtizedben több műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett, most pedig ismét operáció vár rá. A hamarosan hétéves kislánya miatt is minden erejével szeretne talpon maradni – derül ki a hozzánk eljuttatott levélből.

Újabb műtét vár a 47 éves édesanyára, aki 2011 óta küzd a rákkal, most pedig segítséget kér, hogy hétéves kislánya mellett maradhasson.

Fotó: 4fund.com

A legfontosabb számomra, hogy mellette lehessek, és megadhassam neki azt a biztonságot, amire egy gyermeknek szüksége van

– fogalmazott a rákbeteg édesanya.

Újabb műtét előtt kér segítséget

A betegség, a kezelések és a fájdalmak hosszú évek óta meghatározzák a család életét, a mostani műtét pedig újabb nehéz időszakot jelent számukra.

A mindennapi kiadások és a biztos jövő megteremtése is komoly gondot okoz, ezért adománygyűjtést indítottak.

A 4fundon létrehozott kampányt a platform hitelesítette, a szükséges dokumentumokat is benyújtották. A támogatásokból a következő időszak költségeit szeretnék fedezni, hogy Netta a műtétre és a felépülésre koncentrálhasson.

A család történetéről korábban már egy nagyobb magyar hírportál is beszámolt, ami után rövid idő alatt sok emberhez eljutott a történetük, és támogatások is érkeztek.

A segítség azonban azóta ismét lelassult, miközben a családnak továbbra is szüksége van támogatásra.

Netta azt szeretné, ha történetük minél több emberhez eljutna. Mint írta, minden segítség és megosztás számít.

Csak szeretném, ha minél több emberhez eljutna a történetünk, mert lehet, hogy valaki éppen egy ilyen történet miatt dönt úgy, hogy segít vagy továbbadja a kampányunkat.

Aki támogatná a családot, a 4fundon keresztül teheti meg.