Újra felbukkant a sertéspestis: 1850 állatnál igazolta a vírust a Nébih Somogyban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma augusztus 9-én igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét egy Somogy vármegyei, nagylétszámú sertéstartó telepen. A mintavételre azért került sor, mert az állatoknál általános tünetek, többek között láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett.

Sertéspestis: 1850 sertésnél igazolta a vírust a Nébih Somogyban

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Sertéspestis: lezárták a fertőzött telepet

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos a vírus kimutatását követően haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Az érintett telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, ahol a szakemberek korábban több vaddisznómintában is kimutatták a vírust.

A hatóság a kitörés körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölt ki. Ezeken a területeken korlátozásokat is bevezettek a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

A lakócsai gazdaságban tartott, mintegy 1850 hízósertés felszámolása folyamatban van. Közben járványügyi nyomozás is indult annak megállapítására, hogy honnan származhatott a fertőzés, illetve fennáll-e a továbbterjedés veszélye.

A hatóság szakemberei vizsgálják a fertőzés lehetséges forrását, az érintett telep és környezetének járványügyi kockázatait, valamint az esetleges kontakt gazdaságokat is.

Emberre nem veszélyes, de súlyos károkat okozhat

Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a sertéságazat számára azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A vírus házisertések és vaddisznók között is terjedhet, ezért a Nébih ismételten felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására.

Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, valamint annak megakadályozása, hogy a házisertések akár közvetett módon kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására.