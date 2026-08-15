„Amikor az ember a szakadék szélén áll, minden perc számít” – Siklós Csaba 12 éve él új májjal és vesével

Siklós Csaba nem kevesebbet kapott a sorstól, mint egy új életet: 12 évvel ezelőtt egyszerre kapott új májat és új vesét. A szervátültetés óta eltelt több mint egy évtized azonban nemcsak a felépülésről, hanem az állandó odafigyelésről, a csalódások feldolgozásáról és a mindennapi boldogság kereséséről is szólt.

Siklós Csaba rendszeresen mécsest helyez el a temetőben donorja emlékére Fotó: Bors

A bravúros műtét ugyan visszaadta a férfi jövőbe vetett hitét, a mindennapok azonban azóta sem telnek kihívások nélkül. Csaba szervezete állandó odafigyelést igényel, amit a cukorbetegség jelenléte tovább nehezít.

– A cukrom miatt szinte állandóan változik a közérzetem. Van, amikor nagyon izzadok – mesélte Csaba a jelenlegi fizikai állapotáról és tüneteiről. A betegség és a műtétek utáni rehabilitáció szigorú fegyelmet követel meg tőle.

– A cukorbetegségem miatt szinte minden korábbi kedvenc ételemről le kell mondanom – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a fegyelmezett életmód az ő esetében nem választás, hanem a fennmaradás záloga. Amikor a halálról kérdezik, nem köntörfalaz, és nem használ szépítő kifejezéseket. A súlyos betegségek és műtétek megtanították arra, hogy a létezést a maga nyers valóságában szemlélje.

– Az én állapotom nem visszafordítható – fogalmazta meg a saját tapasztalataiból levont tanulságot.

Siklós Csaba hálás az életért

A férfi számára a hála nem elvont filozófiai fogalom, hanem az időben érkező megváltás szinonimája.

– Amikor az ember a szakadék szélén áll, minden perc számít. Elsősorban a Jóistennek mondok köszönetet, és persze az ismeretlen donornak is, akinek a szerveit megkaptam. Annyit tudok róla, hogy egy motorbalesetben elhunyt rendőr – mesélte a férfi.

Csaba tele van tervekkel Fotó: Bors

A műtét után Csaba nem szigetelődött el a világtól. Nyitott maradt az emberek felé, és a közösségi médiában is megtalálta a saját hangját. TikTok-csatornáján keresztül igyekszik kapcsolódni a követőihez.

– Olyan ember vagyok, akivel ott és az életben is bármit meg lehet beszélni. Jó néhány táncos videót is közzétettem – mondta mosolyogva, és hozzátette: a nyilvános szerepléstől nem csupán a népszerűséget várja, hanem az igaz szerelmet is. Bízik benne, hogy ha a csatornáját felfuttatja, sikeres emberként végre megtalálja a feleségét.