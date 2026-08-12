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Szívszorító felvételek: nyoma veszett egy ötéves kisfiúnak a siófoki strandon

16 perce
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Emberláncot alkotva, a mentőkkel együtt keresték a fürdőzők azt az ötéves kisfiút, akinek a siófoki strandon veszett nyoma.
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siófoksiófoki nagystrandeltűnt gyerekBalaton

Kedden egy ötéves kisfiú eltűnése miatt indult nagyszabású keresés a siófoki strandon. A gyermeket a mentők és a fürdőzők közösen kezdték kutatni: a vízben egymás mellé felsorakozva, emberláncot alkotva próbálták megtalálni – számolt be az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány.

Eltűnt egy ötéves kisfiú a siófoki strandon, emberláncban keresték a vízben
Eltűnt egy ötéves kisfiú a siófoki strandon, emberláncban keresték a vízben
Fotó: MW

Eltűnt egy ötéves kisfiú a siófoki strandon, emberláncban keresték a vízben

A mintegy egyórás, feszült keresés végül szerencsés fordulatot vett: a kisfiút az édesapja találta meg a parton. Az alapítvány beszámolója szerint a gyermek azért távolodott el, mert egy messzebb lévő darut szeretett volna megnézni.

A közzétett fényképen jól látható, hogy a fürdőzők hosszú sorban, egymás mellett haladva kutatják át a sekély vizet. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány az eset kapcsán kiemelte, milyen sokan fogtak össze a gyermek megtalálása érdekében.

Fotókon a mentés:

 

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