Ámokfutás a Nagykörúton: a villamossíneken ment a sofőr, karambol lett a vége - videó

Elképesztő jelenet zajlott le Budapesten, a József körúton: egy ámokfutó sofőr felhajtott a villamossínekre, majd több métert tett meg rajtuk, egy érkező szerelvényt is az utolsó pillanatban kerülve ki.

Villamos sínekre hajtott egy sofőr a József körúton. Fotó: Facebook

Villamos sínekre hajtott egy sofőr a József körúton

Kétség sem fér hozzá, hogy az autós rengeteg szabályt megszegett mindössze pár perc alatt. Az esetről készült felvételen jól látható, amint szándékosan vágott be a szemből érkező villamos elé, és csak az utolsó pillanatban rántotta vissza a kormányt. Ezt követően a több piros lámpán is áthajtott, végül a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésénél, a Blaha Lujza téren a keresztforgalomba hajtva egy másik autónak ütközött.

A TotalCar megkeresésére a rendőrség elárulta, hogy 2026. augusztus 13-án 20:00 körül egy személygépkocsi közlekedett a Budapest, VIII. kerületi József körúton a 4-6-os villamos jobb oldali sínpályáján a Népszínház utca felől a Dohány utca irányába. Haladása során a VII. kerületi Rákóczi út - Erzsébet körút kereszteződésébe behajtott, ahol összeütközött egy neki jobbról, a Keleti pályaudvar felől az Erzsébet híd irányába közlekedő másik személygépkocsival. A szabályosan közlekedő jármű vezetőjét a mentők kórházba vitték, míg az ámokfutó sofőr gyalogosan próbálta elhagyni a helyszínt, de a rendőrök elfogták.

Bár az alkoholszonda eredménye negatív volt, a rendőrök mintavételre is intézkedtek, valamint szemlét tartottak. A BRFK kábítószer birtoklása és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított büntetőeljárást.