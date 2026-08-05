Fertőzés miatt zártak be egy strandot Borsodban

Jelentős cianobaktérium-burjánzás és kifogásolt klorofill-a érték miatt bezárta az arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal.

Fertőzés miatt bezártak egy strandot Borsodban / Fotó: Facebook / Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Fertőzés miatt bezártak egy strandot Borsodban

A szervezet a Facebook-oldalán közölte, az arlói Suvadás Liget Strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi- és a Mályi-tónál, valamint Nyékládházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhely a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint.