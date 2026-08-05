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Fertőzés miatt zártak be egy strandot Borsodban

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Bezárta az arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal. A közleményük szerint jelentős cianobaktérium-burjánzás és kifogásolt klorofill-a érték miatt az idei fürdési szezon végéig elrendelték a strand üzemeltetésének szüneteltetését.
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strandfertőzésfürdőhelybezár

Jelentős cianobaktérium-burjánzás és kifogásolt klorofill-a érték miatt bezárta az arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal.

Fertőzés miatt bezártak egy strandot Borsodban / Fotó: Facebook / Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Fertőzés miatt bezártak egy strandot Borsodban

A szervezet a Facebook-oldalán közölte, az arlói Suvadás Liget Strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi- és a Mályi-tónál, valamint Nyékládházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhely a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint.

Eközben egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon Strandot. A május 1-jén ingyenessé vált keszthelyi fürdőhelyen múlt szerdán rendelt el ideiglenes fürdési tilalmat a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, miután a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta "kifogásolt eredményt mutatott". A közlés kitér arra is, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét az ezt következő napokban vizsgálták meg újra, az eredmény alapján pedig most ismét megnyithatta kapuit a strand.

 

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