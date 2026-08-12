Meghalt egy idős férfi a győri Aranypart II strandon

Mentőt riasztottak hétfő délután, a győri Aranypart II strand területére, miután egy férfi rosszul lett a vízben. A 80 éves strandolót ezután megkísérelték újraéleszteni, ám sajnos hiába: a helyszínen életét vesztette.

Tragédia történt a győri Aranypart II strand területén / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Tragédia történt a győri Aranypart II strand területén

Az esettel kapcsolatosan a Kisalföld megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot, akiktől a következő választ kapták:

A helyszínen egy 80 év körüli férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos életét vesztette

- írta a hírportál, ahol őszinte részvétüket fejezték ki a családnak és a hozzátartozóknak.

Holttestet találtak a folyóban Tiszakécskénél

Augusztus 9-én, vasárnap délelőtt riasztották a hatóságokat a tiszakécskei szabadstrandhoz, miután egy fürdőző bement a vízbe, majd nem sokkal később eltűnt a folyóban, és nem bukkant fel többé. A történteket bejelentették a hatóságoknak, a rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai pedig rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd a férfi után indított kutatásba helyi civil szervezetek is bekapcsolódtak. A Baon információi szerint a keresés végül tragikus eredménnyel zárult, miután megtalálták az elmerült fürdőző holttestét a Tiszában.