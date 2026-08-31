Szomjazó sünit mentettek az egri polgárőrök, fotó készült a megható pillanatról

Nemcsak a közbiztonságra, hanem a körülöttünk élő állatokra is figyelnek az egri Felsővárosi Polgárőrség tagjai. Egyik járőrözésük során egy apró sünire lettek figyelmesek, amely a hőség és a tartós szárazság miatt láthatóan kimerült és segítségre szorult – írja a heol.hu.

Az egri polgárőrök észrevették a bajba jutott sünit, friss vízzel segítettek rajta, a mentésről pedig fotó is készült (a kép illusztráció).

Fotó: Felsővárosi Polgárőrség

Egy apró tál víz is életet menthet a kánikulában

A polgárőrök azonnal megálltak, és friss ivóvizet adtak a kisállatnak – számolt be róla Facebook-oldalán a Felsővárosi Polgárőrség.

Szomjazó sünit mentettek az egri polgárőrök

Fotó: Felsővárosi Polgárőrség

Az egyesület arra is felhívta a figyelmet, hogy a kánikulában a városi környezetben élő sünök, madarak és mókusok nehezen jutnak természetes ivóvízhez. Egy kis tál friss víz kihelyezése a kertben vagy akár egy társasház előtt egyszerű és olcsó segítség lehet, ami akár életet is menthet.

Vigyázzunk egymásra – emberekre és állatokra egyaránt!

– üzenték a polgárőrök.