80 éve adták át a forgalomnak az újjáépített Szabadság hidat - galéria

Budapest egyik legismertebb jelképe, a Szabadság híd idén 80 éve, 1946. augusztus 20-án kapta vissza eredeti funkcióját: a második világháború pusztítása után újjáépítve ismét megindulhatott rajta a forgalom. A zöld színű híd ma már elképzelhetetlenül szorosan hozzátartozik a budapesti városképhez, története azonban legalább annyira kalandos, mint amennyire látványos.

Szabadság híd: 80 éve, 1946.augusztus 20-án adták át a megújult hidat - Fotó: BKK

A hidat eredetileg Ferenc József hídnak nevezték és 1896-ban, a millennium évében adták át.

A 333 méter hosszú átkelő a Duna két partját kötötte össze a Fővám tér és a Gellért tér között, és hamar a főváros egyik fontos közlekedési útvonalává vált. A

híd különlegessége nemcsak elegáns szerkezete, hanem a tetején található, szárnyait kiterjesztő turulmadár is, amely máig jellegzetes dísze.

A második világháború azonban súlyos csapást mért Budapestre. 1945 januárjában a német csapatok a visszavonulás során felrobbantották a főváros Duna-hídjait, így a Szabadság híd is a folyóba zuhant. A híd szerkezetének nagy része megsemmisült, a roncsok pedig hosszú hónapokon keresztül hevertek a Dunában.

1945, Budapest – a lerombolt Szabadság híd (Ferenc József) a pesti alsó rakpart felől nézve, háttérben a Gellért-hegy, fenn a Citadella

Fotó: Fortepan

A háború után azonban rendkívüli gyorsasággal kezdődött meg Budapest újjáépítése. A Szabadság híd újjáépítését kiemelt feladatként kezelték, és az eredeti szerkezet számos felhasználható elemét is igyekeztek megmenteni.

1946. augusztus 20-án, alig másfél évvel a pusztítás után, ismét megindulhatott rajta a közlekedés.

Ferenc József híd helyett Szabadság híd

Az újjáépített hidat már Szabadság hídnak nevezték. Az átadás szimbolikus jelentőségű volt: nem pusztán egy fontos közlekedési útvonal született újjá, hanem Budapest is egy újabb lépéssel közelebb került ahhoz, hogy kiheverje a háború pusztításait.

Azóta nyolc évtized telt el, a híd pedig nemcsak közlekedési szereplőből vált Budapest egyik legkedveltebb látványosságává.

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