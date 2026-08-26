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Tragédia Szegeden: egy panel 10. emeletéről zuhant ki egy kisgyermek

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tragédia

Tragédia Szegeden: egy panel 10. emeletéről zuhant ki egy kisgyermek

39 perce
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Halálos balesetről érkezett hír szerda reggel. Az eddigi információk szerint egy kisgyermek zuhant ki Szegeden egy panelház egyik emeletéről, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A történteket a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, a baleset pontos körülményeiről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.
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tragédiahelyszínelésbalesetSzegedmentőrendőrség

Szörnyű tragédia történt szerda reggel Szegeden, amelyben egy kisgyermek hunyt el. A Szeged365 információi szerint a gyermek eddig ismeretlen okokból kizuhant az egyik Szamos utcai 10 emeletes panelház ablakából, az életét pedig már nem lehetett megmenteni.

mentő, Szeged
Tragikus baleset történt szerda reggel Szegeden / Fotó: Shutterstock

Tragikus baleset történt szerda reggel Szegeden

Az esetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, a baleset pontos körülményeiről azonban nem osztottak meg további részleteket. 

A hírportál a Facebook-oldalán később azt közölte, a helyszínelés jelenleg is tart, a mentők és a rendőrök is kint vannak.

A Délmagyar azt írja, hogy a gyerek a 10. emeletről esett ki.

 

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