Tragédia Szegeden: egy panel 10. emeletéről zuhant ki egy kisgyermek

Halálos balesetről érkezett hír szerda reggel. Az eddigi információk szerint egy kisgyermek zuhant ki Szegeden egy panelház egyik emeletéről, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A történteket a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, a baleset pontos körülményeiről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.
Szörnyű tragédia történt szerda reggel Szegeden, amelyben egy kisgyermek hunyt el. A Szeged365 információi szerint a gyermek eddig ismeretlen okokból kizuhant az egyik Szamos utcai 10 emeletes panelház ablakából, az életét pedig már nem lehetett megmenteni.
Tragikus baleset történt szerda reggel Szegeden
Az esetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, a baleset pontos körülményeiről azonban nem osztottak meg további részleteket.
A hírportál a Facebook-oldalán később azt közölte, a helyszínelés jelenleg is tart, a mentők és a rendőrök is kint vannak.
A Délmagyar azt írja, hogy a gyerek a 10. emeletről esett ki.
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