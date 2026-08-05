Felcsaptak a lángok Székesfehérváron: több embernek is el kellett hagynia az otthonát

Hatalmas lángok lobbantak fel Székesfehérvár határában pár órával ezelőtt, a tüzet már sikerült körülhatárolni, de több lakónak is el kellett hagynia otthonát. Cser-Palkovics András polgármester Facebook-oldalán adott tájékoztatást a történtekről.

Hatalmas tűz ütött ki Székesfehérvár határában. Fotó: Fehérvári vagyok/Facebook

Hatalmas tűz ütött ki Székesfehérvár határában

A FEOL értesülései szerint szerda kora délután tűz keletkezett Székesfehérvár határában, az elkerülő út szárazréti szakaszának közelében. Később Cser-Palkovics András Facebook-oldalán közölte, hogy a lángokat a 8-as út 7-es kilométere környékén égő aljnövényzet okozza, de a tűzoltók már a helyszínen dolgoznak.

A szél miatt a tűz a Feketehegy-szárazréti házak felé terjedni, majd az Izabella utcában a zártkerti épületeket elérte a tűz. A polgármester jelentése szerint összesen 40 ingatlanból 61 főt kellett megkérni otthona elhagyására a lángok miatt.

Azokat a lakókat, akik nem tudnak visszatérni az ingatlanukba, a Feketehegy-Szárazréti Közösségi (Művelődési) Házban vízzel és élelemmel várjuk! A Művelődési háznál mentőegység is lesz, elővigyázatosságból.

- emelte ki.

A helyszínen több mint 70 tűzoltó, 17 kocsi, 6 különleges jármű küzdött a lángok ellen, végül sikerült körülhatárolni.

A tüzet sikerült körülhatárolni, a helyzet stabil. 5 beavatkozási helyszínből 4 helyen utómunkák vannak, 1 helyen van még nyílt lánggal égés. Az utómunkálatok (a szél függvényében) még órákig tarthatnak. Az állományt az önkormányzat és a kormányhivatal is ellátja étel-ital utánpótlással, emberfeletti a munka, amit végeznek

- jelentette a polgármester, hozzátéve, hogy a kiürített ingatlanokba még nem lehet visszatérni.