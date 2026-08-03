Megrendítő emléket osztott meg Szelényi Ivánról Schmidt Mária

Schmidt Mária személyes hangvételű bejegyzésben emlékezett meg Szelényi Ivánról. A történész felidézte, hogyan ismerte meg a szociológust, és milyen kapcsolat fűzte hozzá az elmúlt évtizedekben.

Életének 88. évében meghlat Szelényi Iván, magyar szociológus és társadalomkutató, Schmidt Mária is megemlékezett róla (illusztráció)

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Schmidt Mária is megemlékezett Szelényi Ivánra

Életének 88. évében elhunyt Szelényi Iván szociológus, a magyar társadalomtudomány meghatározó alakja. Haláláról Schmidt Mária is megemlékezett, aki személyes emlékeit idézte fel. Mint írta, Szelényi Ivánt lányán, Szonján keresztül ismerte meg. Felidézte 1975-ös kiutasítását is, amelyre azután került sor, hogy lefoglalták a Konrád Györggyel közösen írt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz kéziratát. Schmidt Mária férjével együtt segített a családnak csomagolni és cipekedni. Később politikai nézetkülönbségeik miatt eltávolodtak egymástól, de szeretettel emlékezett rá.