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szociológus

Megrendítő emléket osztott meg Szelényi Ivánról Schmidt Mária

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Életének 88. évében elhunyt Szelényi Iván, a magyar társadalomtudomány meghatározó alakja. A szociológus halála után Schmidt Mária egy személyes hangvételű bejegyzésben emlékezett meg a magyar tudósról.
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szociológusschmidt máriaszelényi iván

Schmidt Mária személyes hangvételű bejegyzésben emlékezett meg Szelényi Ivánról. A történész felidézte, hogyan ismerte meg a szociológust, és milyen kapcsolat fűzte hozzá az elmúlt évtizedekben.

Életének 88. évében meghlat Szelényi Iván, magyar szociológus és társadalomkutató, Schmidt Mária is megemlékezett róla
Életének 88. évében meghlat Szelényi Iván, magyar szociológus és társadalomkutató, Schmidt Mária is megemlékezett róla (illusztráció)
Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Schmidt Mária is megemlékezett Szelényi Ivánra

Életének 88. évében elhunyt Szelényi Iván szociológus, a magyar társadalomtudomány meghatározó alakja. Haláláról Schmidt Mária is megemlékezett, aki személyes emlékeit idézte fel. Mint írta, Szelényi Ivánt lányán, Szonján keresztül ismerte meg. Felidézte 1975-ös kiutasítását is, amelyre azután került sor, hogy lefoglalták a Konrád Györggyel közösen írt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz kéziratát. Schmidt Mária férjével együtt segített a családnak csomagolni és cipekedni. Később politikai nézetkülönbségeik miatt eltávolodtak egymástól, de szeretettel emlékezett rá.

 

 

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