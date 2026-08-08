Most érdemes lesz szellőztetni: régóta nem tapasztalt, friss éjszaka előtt állunk

A napokon át tartó, tomboló hőség után csütörtökön és pénteken zivataros időjárásunk volt, szombatra pedig már azt ígérték, a frissebb levegő mellett a 40 fokos forróságnak nyoma sem lesz. Még jobb hír, hogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint olyan éjszaka előtt állunk, amire már régóta nem volt példa, és ami alatt érdemes lehet kinyitni az ablakot és kicsit átszellőztetni az otthonunkat a hőséget követően, hiszen a legtöbb helyen 20 fok alá csökken majd a hőmérséklet.

Most érdemes lesz átszellőztetni az átmelegedett belső tereket / Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

Most érdemes lesz átszellőztetni az átmelegedett belső tereket: frissítő éjszaka előtt állunk

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben azt írták, a magasabb, 20 fokhoz közeli minimum-hőmérsékleteket a Balaton-Budapest vonalban - ezen belül is a nagyvárosok belsejében, vízpartokon magasabb helyeken -, lehet mérni, másodsorban pedig a Tiszántúlon, ahol akár hajnalig előfordulhatnak élénk lökések északkeleti, keleti irányból.

Ezzel szemben a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, mint amilyen a Duna-Tisza köze homokhátságai vagy az északi völgyek akár 10 fok köré is hűlhet a levegő.

A lényeg, hogy egy ideje nem tapasztalt friss éjszaka lesz ez az ország legnagyobb részén - érdemes is kihasználni átszellőztetni az átmelegedett belső tereket!

- emelték ki.

Mit ígér a következő napokra az időjárás-előrejelzés?

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A szél többnyire mérsékelt marad, míg a reggeli órák felfrissülést hozhatnak. A minimum hőmérsékleteket többfelé 20 fok alá csökkennek, a délután pedig 29–34 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Hétfőn ismét melegedés kezdődik, a napos idő mellett újra emelkedik a hőmérséklet. Sokfelé zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadékra kicsi az esély. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkülhet. A hajnal még kellemesen friss lehet, délután azonban ismét 32–37 fok közötti értékek várhatók - írja a Köpönyeg.