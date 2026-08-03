Korábban a Belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják.

Augusztus 3-án lejár a könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége / Fotó: YouTube

Kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető

Az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes - tájékoztattak.

A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (erről itt lehet tájékozódni), szükség esetén orvosi igazolás csatolásával.

A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (például idősek otthonában) is lehetőség nyílhat - közölte a tárca, írja az MTI.