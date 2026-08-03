Bármelyik kormányablakban igényelhető új személyi igazolvány a lejáró könyv formátumú helyett

Az előkészített parlamenti törvénymódosítás értelmében, annak elfogadása után, belföldön december 31-ig még használhatóak lesznek ezek a személyi igazolványok.
Azonban ez csak bizonyos ügymenetekre vonatkozik:
- Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvétele,
- egészségügyi szolgáltatások igénybevétele,
- közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése és anyakönyvi eljárások során.
A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kezelésére tekintettel az országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi ezekkel a dokumentumokkal – írta a Belügyminisztérium a közleményében.
Kérik, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.
A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
Kérik továbbá a hozzátartozókat is, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyes okmányait, és amennyiben az még régi, könyv formátumú, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.
Az új személyi igazolvány átvételekor a régit le kell adni
A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni.
Amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával.