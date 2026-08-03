Bármelyik kormányablakban igényelhető új személyi igazolvány a lejáró könyv formátumú helyett

Az előkészített parlamenti törvénymódosítás értelmében, annak elfogadása után, belföldön december 31-ig még használhatóak lesznek ezek a személyi igazolványok.

A lejáró könyv formátumú személyi igazolványok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány

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Azonban ez csak bizonyos ügymenetekre vonatkozik:

Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvétele,

egészségügyi szolgáltatások igénybevétele,

közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése és anyakönyvi eljárások során.

A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kezelésére tekintettel az országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi ezekkel a dokumentumokkal – írta a Belügyminisztérium a közleményében.

Kérik, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.

A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

Kérik továbbá a hozzátartozókat is, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyes okmányait, és amennyiben az még régi, könyv formátumú, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.

Az új személyi igazolvány átvételekor a régit le kell adni

A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni.

Amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával.