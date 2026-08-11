Lejárt a régi személyi igazolványok ideje, de néhány ügyben még használhatók

A régi személyi igazolványok cseréjére már több mint százezer embernél sor került, azonban még mintegy 57 ezer ilyen okmány lehet a lakosságnál. A Belügyminisztérium ezért ismét arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak az új személyazonosító igazolvány igényléséről.

Személyi igazolvány: ezekben az ügyekben még használható a régi okmány Fotó: YouTube

Ezekben az ügyekben még elfogadják a régi személyit

A régi, könyv formátumú személyi igazolvány az év végéig bizonyos állami ellátások és szolgáltatások igénybevételére továbbra is használható lesz. Így elfogadják:

a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak az átvételéhez;

az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez;

a közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítéséhez;

valamint anyakönyvi eljárások során.

A Belügyminisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felsoroltakon kívül más, nem állami-közigazgatási ügyintézéshez a régi személyi igazolvány már nem megfelelő.

Az új személyazonosító igazolványt bármelyik kormányablakban lehet igényelni, időpontfoglalással vagy anélkül. A 70 év feletti állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy a hozzátartozók ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait, és ha még régi, könyv formátumú személyi igazolványt használnak, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.