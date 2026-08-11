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európai unió

Lejárt a régi személyi igazolványok ideje, de néhány ügyben még használhatók

5 órája
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Augusztus 3-tól érvényüket vesztették a régi, könyv formátumú személyi igazolványok, amelyek már nem felelnek meg az Európai Unió egységes okmánybiztonsági előírásainak. A Belügyminisztérium közlése szerint ugyanakkor egy frissen elfogadott javaslatnak köszönhetően bizonyos ügyekben még az év végéig használhatók lesznek a régi okmányok.
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európai uniószemélyi igazolványbelügyminisztérium

A régi személyi igazolványok cseréjére már több mint százezer embernél sor került, azonban még mintegy 57 ezer ilyen okmány lehet a lakosságnál. A Belügyminisztérium ezért ismét arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak az új személyazonosító igazolvány igényléséről.

Személyi igazolvány: ezekben az ügyekben még használható a régi okmány
Személyi igazolvány: ezekben az ügyekben még használható a régi okmány Fotó: YouTube

Ezekben az ügyekben még elfogadják a régi személyit

A régi, könyv formátumú személyi igazolvány az év végéig bizonyos állami ellátások és szolgáltatások igénybevételére továbbra is használható lesz. Így elfogadják:

  • a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak az átvételéhez;
  • az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez;
  • a közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítéséhez;
  • valamint anyakönyvi eljárások során.

A Belügyminisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felsoroltakon kívül más, nem állami-közigazgatási ügyintézéshez a régi személyi igazolvány már nem megfelelő.

Az új személyazonosító igazolványt bármelyik kormányablakban lehet igényelni, időpontfoglalással vagy anélkül. A 70 év feletti állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy a hozzátartozók ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait, és ha még régi, könyv formátumú személyi igazolványt használnak, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.

 

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