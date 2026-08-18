Augusztus 20: Szent István is kapott egy viaszfigurát, szerinted is tiszta John Wick lett? - Szavazás!

Szent István király viaszfigurája köré épülnek a Madame Tussauds Budapest augusztus 20-i ünnepi programjai. Az első magyar király viaszmását fényshow és az István, a király dallamai kísérik.

Szent István viaszfigurájával készül augusztus 20-ra a Madame Tussauds Budapest. Az államalapítás ünnepén különleges programok várják a látogatókat.

Szent István figurájával ünnepli az államalapítást a Madame Tussauds Budapest

A Madame Tussauds Budapest augusztus 20-án különleges programokkal várja a látogatókat. Szent István viaszfigurája egy kis dombon áll, és amikor valaki mellé lép, fények villannak fel, miközben az István, a király rockopera dallamai szólalnak meg.

Az államalapítás ünnepén délután négy óráig óriásbuborék-show is lesz az attrakció előtt, a látogatók pedig maguk is kipróbálhatják a buborékfújást.

A viaszfigura elkészítése különösen nehéz feladat volt, mivel az első magyar királyról mindössze egyetlen korabeli ábrázolás maradt fenn. Ez a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston látható. A budapesti attrakcióban látható Szent István-figura a Madame Tussauds egyetlen ilyen viaszmása. Több hónapon át készült a márka London melletti műhelyében, magyar szakértők bevonásával. A figuránál elhelyezett kardot részben egy Prágában őrzött fegyverről mintázták, amelyről feltételezik, hogy Szent Istvánhoz tartozhatott.

Az államalapítás ünnepén délután négy óráig óriásbuborék-show is lesz az attrakció előtt, a látogatók pedig maguk is kipróbálhatják a buborékfújást

Az ünnepi programok mellett a Madame Tussauds Budapest kedvezményt is kínál. A látogatók a Hauszmann csarnokban Mátyás király, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Liszt Ferenc, Sisi és Karády Katalin viaszfigurájával is találkozhatnak. Az ünnepi hétvégén a történelmi figurák mellett több, kifejezetten augusztus 20-hoz kapcsolódó látványelem is várja a közönséget – olvasható az Astoria Agency sajtóközleményében.

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