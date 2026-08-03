Szentendrén még a betonozáshoz is ásványvizet használnak, de nem jódolgukban teszik

Július utolsó napjaiban vízhiány alakult ki a város hegyvidéki részén, ezért az önkormányzat és a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) önkorlátozásra szólította fel az ott élőket. Ennek ellenére július 29-én éjszaka kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Szentendrén, melynek következtében 30-án reggel ellátási zavarok jelentkeztek a Pismány nevű városrészben. Az ideiglenes ivóvíz ellátás érdekében a DMRV lajtokat helyezett ki a több ponton.

Mozgó lajtkocsik és kilenc állandó ivóvíz-vételezési pont segíti a vízhiány leküzdését Szentendrén (Fotó: Szajki Bálint)

A helyzet mindenkitől együttműködést igényel Szentendrén

A város hivatalos honlapján vasárnap délután azt közölték, hogy helyreállt az ivóvíz-szolgáltatás Szentendrén, a vízkorlátozás azonban továbbra is érvényben marad.

Hétfőn a polgármester megköszönte a szentendreieknek, hogy az elmúlt napokban csökkentették vízfogyasztásukat, de hangsúlyozta, hogy a takarékosság fenntartására továbbra is szükség van. – Az extrém alacsony dunai vízállás miatt a Szentendrét ellátó kutak jelenleg mintegy 35 százalékkal kevesebb ivóvizet képesek kitermelni, több kút teljesen leállt. A város és a térség ivóvízellátása jelenleg csak külső, tartálykocsis vízpótlással biztosítható, amelyen a DMRV és a Magyar Honvédség folyamatosan dolgozik – írták.

Hozzátették, a Duna vízállása történelmi mélységben van, és a közeljövőben nem várható számottevő csapadék. A takarékos vízhasználat nemcsak egy újabb vízhiány kialakulását segít megelőzni, hanem az energiaellátás biztonságát is, mert az ivóvíz kitermelése és eljuttatása jelenleg rendkívül energiaigényes.

Így reagáltak a helyiek a vízhiány miatti korlátozásokra

Az Origo vasárnap a helyszínen érdeklődött a szentendreiektől, hogy miként vészelték át az elmúlt napokat. Az elhangzottakat megtekintheti az alábbi videóban.