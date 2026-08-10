Reagált a Sziget a DJ Oti koncerten történtekre, nem hallottak droggal kapcsolatos esetről

Mint azt megírtuk, korábban egy koncertező osztotta meg, hogyan lett rosszul a testvére DJ Oti bulija alatt, és nem ő volt az egyetlen. Az Országos Mentőszolgálat már megszólalt a történtekkel kapcsolatban, most pedig a Sziget is reagált.

Többen azt állítják, hogy bedrogozhattak embereket a Szigeten / Fotó: Mediaworks

Reagált a Sziget a DJ Oti koncertje alatt történtekre

A HVG megkeresésére azt írták, hogy az Országos Mentőszolgálat közreműködésével biztosították az egészségügyi szolgálatot a rendezvény alatt. A több mint 60 ezer látogatóból kevesebb mint 100 szorult ellátásra, ebből esetben 20 alkohollal kapcsolatos probléma merült fel, kábítószerrel kapcsolatos eset nem volt.

Minket is mélyen felháborítottak a közösségi médiában megjelent beszámolók, és mindenkit, aki ilyen esettel érintett, arra bátorítunk, hogy forduljon a rendőrséghez. A magunk részéről minden lehető módon segíteni fogjuk a nyomozóhatóság munkáját

– írták. Megjegyezték, évek óta ugyanazokkal a megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátóegyeségeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget.