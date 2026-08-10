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sziget

Reagált a Sziget a DJ Oti koncerten történtekre, nem hallottak droggal kapcsolatos esetről

9 órája
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Arra biztatták az érintetteket, hogy tegyenek feljelentést. Mutatjuk a Sziget közleményét!
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szigetdj otiOrszágos Mentőszolgálatkoncert

Mint azt megírtuk, korábban egy koncertező osztotta meg, hogyan lett rosszul a testvére DJ Oti bulija alatt, és nem ő volt az egyetlen. Az Országos Mentőszolgálat már megszólalt a történtekkel kapcsolatban, most pedig a Sziget is reagált. 

Többen azt állítják, hogy bedrogozhattak embereket a Szigeten
Többen azt állítják, hogy bedrogozhattak embereket a Szigeten / Fotó: Mediaworks

Reagált a Sziget a DJ Oti koncertje alatt történtekre

A HVG megkeresésére azt írták, hogy az Országos Mentőszolgálat közreműködésével biztosították az egészségügyi szolgálatot a rendezvény alatt. A több mint 60 ezer látogatóból kevesebb mint 100 szorult ellátásra, ebből esetben 20 alkohollal kapcsolatos probléma merült fel, kábítószerrel kapcsolatos eset nem volt.

Minket is mélyen felháborítottak a közösségi médiában megjelent beszámolók, és mindenkit, aki ilyen esettel érintett, arra bátorítunk, hogy forduljon a rendőrséghez. A magunk részéről minden lehető módon segíteni fogjuk a nyomozóhatóság munkáját

– írták. Megjegyezték, évek óta ugyanazokkal a megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátóegyeségeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget.

Azonnal hívni kell a 112-t !
Ha felvetődik a gyanú, hogy valakit "begináztak", azonnal hívni kell a mentőket, a rendőröket, biztonságba kell helyezni az érintettet, nem szabad megengedni, hogy bárki is magával vigye, nem szabad magára hagyni. Az elkábított embert - legtöbb esetben nőt - stabil oldalfekvésbe kell tenni, ha eszméletlen, de lélegzik.

 

 

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