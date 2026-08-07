Bródy-nappal és világsztárokkal érkezik a 2026-os Sziget Fesztivál

A 2026-os Sziget Fesztivál fellépői között több híres magyar és külföldi előadó is szerepel, miközben a hazai zene minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap. A szervezők emellett rekordméretű talajtakarással, klimatizált és árnyékos területekkel, tartalék energiaforrásokkal és jelentős vízkészlettel készülnek a látogatók fogadására.
Nagy fejlesztésekkel és különleges programokkal készül a Sziget Fesztivál 2026-ban
Két rendhagyó nappal indul az idei Sziget Fesztivál. Augusztus 9-én a Bródy Dalok Napján több mint ötven magyar előadó idézi meg Bródy János életművét, egy nappal később pedig a Faithless, a Morcheeba, Goran Bregović, valamint Korda György és Balázs Klári is színpadra lép. Augusztus 11-től aztán öt napon át olyan világsztárok érkeznek, mint Skrillex, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi és Zara Larsson.
- Ismert hazai és külföldi előadók
- Komfortfejlesztések
- Biztosított energia- és vízellátás
- Olcsó és prémium gasztronómia a Szigeten
Kiemelt szerepet kap a magyar zene: a hazai előadók külön színpadot kapnak, amelynek koncertjeiből a televízió is közvetít majd. A magyar fellépők között ott lesz többek között a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, Majka, a Quimby, Beton.Hofi és Pogány Induló.
A hőségre, a porra és az energiagondokra is készülnek
A tartós szárazság miatt minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a portalanítás. A fesztivál történetében rekordnak számító, közel kilenc hektárnyi talajtakaró felületet alakítottak ki, az utakat pedig folyamatosan locsolják. A szervezők a Duna vizét porfogó anyaggal keverve már az előkészületek során is használták, és a fesztivál alatt is folytatják a kezelést.
A hőség ellen 2500 négyzetméternyi klimatizált beltéri tér, 14 ezer négyzetméternyi árnyékolt terület, több párakapu és több mint tíz hektárnyi fás közönségtér áll rendelkezésre.
Az augusztus eleji magyarországi energiakrízis miatt az ellátásra is külön terv készült. Az alacsony dunai vízállás és a paksi termelés visszaesése miatt korábban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértek, ezt azonban augusztus 7-én megszüntették, miután javult a helyzet. A Sziget ettől függetlenül takarékosan működik. Szükség esetén elegendő dízelgenerátorral rendelkezik ahhoz, hogy a hálózattól függetlenül is működjön, ezt azonban környezetvédelmi okokból csak vészmegoldásként alkalmaznák.
A vízellátás kiesésére is felkészültek: 800 ezer literes tartalékot halmoztak fel, további tízezer liter ivóvizet pedig készenlétben tartanak.
Olcsó étel és prémium kínálat is lesz
A vendéglátóhelyeken mindenhol elérhető lesz kedvező árú, Budget-Friendly fogás, jellemzően nagyjából 3000–3500 forintos áron. Ezzel párhuzamosan erősödik a prémium gasztronómia is, többek között ismert éttermek kínálatával. A megnövekedett igények miatt a VIP-területet is bővítették.
A fesztivál akadálymentesítésére szintén figyelnek, külön kempinget biztosítanak a mozgássérült látogatóknak.
A Sziget hatósági befogadóképessége napi 95 ezer fő, a szervezők azonban nem számítanak teltházra. A legerősebb napokon körülbelül 70–75 ezer látogatóval kalkulálnak, az egész fesztiválon pedig nagyjából a tavalyi összlátogatószámot várják – derül ki a lapunkhoz eljuttatott sajtóanyagból.