Bródy-nappal és világsztárokkal érkezik a 2026-os Sziget Fesztivál

A 2026-os Sziget Fesztivál fellépői között több híres magyar és külföldi előadó is szerepel, miközben a hazai zene minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap. A szervezők emellett rekordméretű talajtakarással, klimatizált és árnyékos területekkel, tartalék energiaforrásokkal és jelentős vízkészlettel készülnek a látogatók fogadására.

A Sziget Fesztivál 2026 világsztárokkal, magyar fellépőkkel és jelentős fejlesztésekkel készül. A hőségre, energia- és vízellátási gondokra is felkészültek Fotó: Mediaworks

Nagy fejlesztésekkel és különleges programokkal készül a Sziget Fesztivál 2026-ban

Két rendhagyó nappal indul az idei Sziget Fesztivál. Augusztus 9-én a Bródy Dalok Napján több mint ötven magyar előadó idézi meg Bródy János életművét, egy nappal később pedig a Faithless, a Morcheeba, Goran Bregović, valamint Korda György és Balázs Klári is színpadra lép. Augusztus 11-től aztán öt napon át olyan világsztárok érkeznek, mint Skrillex, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi és Zara Larsson.

Ismert hazai és külföldi előadók

Komfortfejlesztések

Biztosított energia- és vízellátás

Olcsó és prémium gasztronómia a Szigeten

A vendéglátóhelyeken mindenhol elérhető lesz kedvező árú, Budget-Friendly fogás, jellemzően nagyjából 3000–3500 forintos áron. Fotó: Mediaworks

Kiemelt szerepet kap a magyar zene: a hazai előadók külön színpadot kapnak, amelynek koncertjeiből a televízió is közvetít majd. A magyar fellépők között ott lesz többek között a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, Majka, a Quimby, Beton.Hofi és Pogány Induló.

A hőségre, a porra és az energiagondokra is készülnek

A tartós szárazság miatt minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a portalanítás. A fesztivál történetében rekordnak számító, közel kilenc hektárnyi talajtakaró felületet alakítottak ki, az utakat pedig folyamatosan locsolják. A szervezők a Duna vizét porfogó anyaggal keverve már az előkészületek során is használták, és a fesztivál alatt is folytatják a kezelést.

A hőség ellen 2500 négyzetméternyi klimatizált beltéri tér, 14 ezer négyzetméternyi árnyékolt terület, több párakapu és több mint tíz hektárnyi fás közönségtér áll rendelkezésre.

A képen Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója Fotó: Mediaworks

Az augusztus eleji magyarországi energiakrízis miatt az ellátásra is külön terv készült. Az alacsony dunai vízállás és a paksi termelés visszaesése miatt korábban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértek, ezt azonban augusztus 7-én megszüntették, miután javult a helyzet. A Sziget ettől függetlenül takarékosan működik. Szükség esetén elegendő dízelgenerátorral rendelkezik ahhoz, hogy a hálózattól függetlenül is működjön, ezt azonban környezetvédelmi okokból csak vészmegoldásként alkalmaznák.