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Sziget

Forró képeken a Sziget harmadik napja, megőrült a fesztivál népe – galéria

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Erős programmal folytatódott a Sziget Fesztivál: a harmadik napon a Nagyszínpadon Florence + The Machine és Lewis Capaldi mozgatta meg a legnagyobb tömeget. A koncertek mellett elektronikus zene, látványos produkciók és hajnalig tartó bulik gondoskodtak arról , hogy csütörtökön se nagyon legyen ideje pihenni a fesztiválozóknak. Képeken a legerősebb pillanatok a Szigetről!
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SzigetBudapestbulifesztivál

A Sziget harmadik napján ismét megtelt élettel a Hajógyári-sziget, a csütörtöki program pedig az idei fesztivál egyik legerősebb estéjét hozta. A Nagyszínpad legjobban várt fellépője Florence + The Machine volt, Florence Welch látványos és érzelmes koncertje pedig hatalmas tömeget vonzott.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Fotó: Markovics Gábor

Lewis Capaldi szintén közönségkedvencnek bizonyult, legismertebb dalait több tízezren énekelték vele együtt. 

A nap kínálatát Loyle Carner és a Parcels koncertjei tették még változatosabbá, miközben az elektronikus zene rajongóit Dom Dolla és Richie Hawtin várta.

 A koncertek mellett a cirkuszi produkciók, installációk és más művészeti programok is folyamatosan mozgásban tartották a fesztivált. A harmadik nap így egyszerre szólt a nagy közös éneklésekről, a táncról és a hajnalig tartó bulikról.

A képre kattintva galéria nyílik!

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Galéria: Így bulizott a Sziget népe a harmadik napon
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2026.08.13 Sziget Fesztivál

Galériák a Sziget korábbi napjairól

Képek a fesztivál első és második napjáról.

 

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