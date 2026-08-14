Forró képeken a Sziget harmadik napja, megőrült a fesztivál népe – galéria

A Sziget harmadik napján ismét megtelt élettel a Hajógyári-sziget, a csütörtöki program pedig az idei fesztivál egyik legerősebb estéjét hozta. A Nagyszínpad legjobban várt fellépője Florence + The Machine volt, Florence Welch látványos és érzelmes koncertje pedig hatalmas tömeget vonzott.

2026.08.13 Sziget Fesztivál

Fotó: Markovics Gábor

Lewis Capaldi szintén közönségkedvencnek bizonyult, legismertebb dalait több tízezren énekelték vele együtt.

A nap kínálatát Loyle Carner és a Parcels koncertjei tették még változatosabbá, miközben az elektronikus zene rajongóit Dom Dolla és Richie Hawtin várta.

A koncertek mellett a cirkuszi produkciók, installációk és más művészeti programok is folyamatosan mozgásban tartották a fesztivált. A harmadik nap így egyszerre szólt a nagy közös éneklésekről, a táncról és a hajnalig tartó bulikról.

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