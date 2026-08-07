Sziget Fesztivál: így jár majd a HÉV, komoly változások jönnek

A MÁV-csoport felkészült a Sziget Fesztivál több tízezer látogatójára. Augusztus 7-én befejezik a július vége óta tartó, Batthyány tér és Kaszásdűlő közötti pályakarbantartást, így az augusztus 8-i nagyszabású koncertre már ismét a teljes szakaszon közlekedhet a H5-ös HÉV.

Megszólalt a MÁV, így változik a közlekedés a Sziget Fesztivál alatt.

Fotó: Adam Davy/PA Images/Getty Images

Sziget Fesztivál: 5 percenként jön a HÉV, így lehet hazajutni éjszaka

A fesztivál idején a Batthyány tér és Békásmegyer, illetve Szentendre között közlekedő HÉV-szerelvények hat kocsival, nagy kapacitással járnak. A délutáni csúcsidőben több alkalommal is sűrítik a járatokat, az éjszakai programok után pedig szintén gyakrabban indulnak a szerelvények a belváros felé.

Augusztus 8-án, a 19 órakor kezdődő koncert előtt 13 órától sűrítik a HÉV-et, 16 órától pedig a Filatorigát irányába körülbelül 5 percenként indulnak a szerelvények. A koncert után 23 óra és hajnali 1 óra között ismét átlagosan 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. A Filatorigátnál leszállva rövid sétával, a K-hídon keresztül lehet eljutni a fesztivál területére.

Az 1-es villamossal érkezőknek a Szentlélek térnél kell leszállniuk, majd a H-hídon keresztül közelíthetik meg a rendezvényt. A Nyugati pályaudvar és az Óbudai-sziget között 13:30 és hajnali 1 óra között rendkívüli, OTI jelzésű autóbuszok is közlekednek.

Augusztus 9-én szintén sűrített menetrenddel jár a HÉV. Délután 14 és 19 óra között 6-7 percenként indulnak a szerelvények a budapesti szakaszon, este és hajnalban pedig a Batthyány tér és Aquincum között átlagosan 10 percenként lehet utazni.

Augusztus 10. és 15. között, a Sziget Fesztivál idején 14 és 18 óra között 6 percenként indulnak a HÉV-ek. Az éjszakai bulik után sem kell sietni, Aquincumtól a belváros felé 10 percenként közlekednek a szerelvények.

A hazautazás napján, augusztus 16-án kora reggeltől délig 6-7 percenként indulnak maximális kapacitással a HÉV-ek a Batthyány tér felé.

A MÁV-csoport a jegyvásárláshoz a MÁVPlusz alkalmazást ajánlja.

A Szigetre utazók többek között Pest Vármegye24 napijegyet 999 forintért, Magyarország24 napijegyet 4999 forintért, valamint vármegye- és országbérletet is vásárolhatnak az alkalmazásban. A kizárólag Budapesten belül utazóknak a BudapestGO is használható.

A Sziget idején a Batthyány téri Utasellátó is készül a fesztiválozókra, ahol kedvezményes menükkel, valamint street food ételekkel és magyar konyhai különlegességekkel várják az utasokat.

A részletes közlekedési információk és menetrendek a MÁV hivatalos felületein érhetők el.