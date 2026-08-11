Ellepik a rendőrök a Szigetet

Nem akármilyen látvány fogadja a Sziget Fesztiválra érkezőket: a megszokott magyar egyenruhások mellett külföldi rendőrök is cirkálnak a sátrak és a nagyszínpadok között. A BRFK keddi sajtótájékoztatóján kiderült, idén nemzetközi rendőri együttműködéssel garantálják a bulizók biztonságát.

Megerősített rendőri jelenlét lesz a Sziget fesztiválon (Fotó: Szabolcs László)

Már a K-hídnál feltűnhetett a fesztiválozóknak, hogy a szokásosnál is komolyabb a készülődés. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője a helyszínen számolt be arról, idén hogyan készül a hatóság a rendezvényre. Hangsúlyozta, hogy a rendőrség – immár hagyományosan – úgy is részt vesz a rendezvény biztosításában, hogy alapvetően nem lenne törvény által megszabott kötelessége.

A Szigetre külföldről is érkezett segítség

Érdekesség, hogy a brit, francia, szlovák és holland rendőrökből álló „dream team” is besegít a hazai egyenruhásoknak. Ha egy külföldi bulizó bajba jutna vagy intézkedni kell vele szemben, azonnal a saját anyanyelvén kaphat segítséget.

Bulizás közben is bárki kedvet kaphat a rendőri hivatáshoz (Fotó: Szabolcs László)

A rendőrök nem csupán a legbelül, a pókfészekben, hanem a sziget bejárata körül is jelen lesznek. Kívül elsősorban a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága felügyeli a rendet.

A bulizó tömegben civil ruhás nyomozók vegyülnek el, akik árgus szemmel figyelik a zsebtolvajokat, balhézókat és a tiltott szereket árusítókat.

Ha pedig valaki azt hinné, hogy a Dunán át be lehet lógni, nagyot téved:

a BRFK egységei a vízen is folyamatosan cirkálnak a fesztivál alatt. Ők természetesen a bajba kerülteknek, az esetleges fuldoklóknak is segítenek. Mindezt annyira komolyan veszik, hogy a szolgálatváltást is a szigeten oldják meg, hogy egy percre se lankadjon a hatóság figyelme.

A rendőrség persze nemcsak a kemény fellépésre gyúr, hanem idén is beveti a sikeres Prevenciós Pontot. Itt szó sincs unalmas szabályokról: élményalapú, interaktív programokkal várják a fesztiválozókat. És aki hirtelen kedvet kap a rendőri hivatáshoz, a leghitelesebb személyektől kaphat tanácsokat, mik is legyenek az első lépések az álma megvalósításához.