Leszerződött az MTVA a Sziget Fesztivállal: a magyar előadók koncertjei az M1-en is láthatóak lesznek

A Sziget Fesztivál hangulata idén az M1 csatornán - jelentette be az MTVA. A közlemény szerint együttműködést írt ma alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója, így az M1 csatorna műsorra tűzi a fesztivál egyes magyar előadóinak koncertjeit.

Leszerződött az MTVA a Sziget Fesztivállal. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Leszerződött az MTVA a Sziget Fesztivállal

Az MTVA kihangsúlyozta, hogy az együttműködésnek különös jelentőséget ad, hogy a Sziget Fesztivál stratégiai irányítását 2025 végén ismét az alapító, Gerendai Károly vette át. A világ tíz legjobb nemzetközi fesztiválja között számontartott Sziget így új lendülettel folytatja működését.

A közmédia és a Sziget együttműködésének középpontjában a magyar könnyűzene sokszínűségének bemutatása, valamint a művészi szabadság és a kulturális nyitottság áll. A két szervezet közös meggyőződése, hogy a zene képes hidakat építeni a különböző generációk és közösségek között, miközben teret ad az alkotói szabadság kibontakozásának.

A Sziget mindig is a szabadság ünnepe volt: a nyitottságé, a kultúrák találkozásáé és a művészi önkifejezésé. Örülünk annak, hogy ezek az élmények idén azokhoz is eljuthatnak a közmédia segítségével, akik személyesen nem tudnak részt venni a fesztiválon. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés még több emberhez viszi közelebb a magyar zenei élet kiemelkedő előadóit

- mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója.

A közmédia feladata, hogy értékes és sokszínű kulturális tartalmakat tegyen elérhetővé mindenki számára. A Sziget magyar előadóinak koncertjei kiválóan megmutatják a hazai könnyűzene gazdagságát és azt a kreatív szabadságot, amelyből ezek az alkotások megszületnek. Örömmel működünk együtt egy olyan fesztivállal, amely évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar kulturális életnek is, és reméljük, hogy ezek a közvetítések új nézőket is megszólítanak

- hangsúlyozta Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója.

Az M1-en látható koncertközvetítések a korlátozott ideig a Médiaklikk kínálatában is visszanézhetőek lesznek. A koncertközvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad.