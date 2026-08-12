Felvételeket foglalt le és mintavételt rendelt el a rendőrség a Szigeten történt rosszullétek ügyében

Többen is rosszullétre panaszkodtak, miután fogyasztottak a Szigeten Dj Oti, azaz Sebestyén Balázs koncertje alatt az ott vásárolt italokból szombaton. Az egyikük testvére az RTL Híradónak beszélt arról, mi történt a húgával: mint mondta, a lány egyszer csak különösen kezdett viselkedni, szétesett a koordinációja és alig tudott járni.

Felvételeket foglalt le és mintavételt rendelt el a rendőrség a Szigeten történtek ügyében / Fotó: Mediaworks

Felvételeket foglalt le és mintavételt rendelt el a rendőrség a Szigeten történtek ügyében

A fiatal férfi, Norbert hozzátette, másokat is látott, akik hasonló tüneteket mutattak, míg az Országos Mentőszolgálat kijelentette, nem láttak el olyan bulizót a helyszínen, aki egyértelműen drog miatt lett volna rosszul. Többen panaszkodtak a mentők ellátására is, amire ők a Híradó megkeresésére azt válaszolták, hozzájuk egy panasz érkezett, amit kivizsgálnak.

A koncerten történtek miatt a rendőrség is nyomoz: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője elmondta, hogy tanúkat hallgattak ki, több felvételt lefoglaltak és intézkedtek mintavételre, amiknek elemzése már folyamatban van.

A fesztivál egyik vezetője a Híradó stábjának megmutatta azt a gyorstesztet, amellyel akár az italba kevert drogot, a Ginát is ki lehet mutatni. Van már karszalagra rögzített teszt, de olyan is, amelyet a körömre felhelyezve csak bele kell dugni az italba.

A koncerten történtekre maga Sebestyén Balázs is reagált, aki a Facebook-oldalán azt írta, ha bárkivel baj történt, azt őszintén sajnálják. Szerinte olyan rémhírek terjedtek a napokban, amelyek valóságtartalma minimum erősen kérdéses. Hozzátette, minden ilyen esetet komolyan kell venni, minden körülményt ki kell vizsgálni, és pontosan ki kell derülnie annak, hogy mi történt.

Megszólalt a Sziget Fesztivál egyik biztonsági vezetője, Gyenge Koppány is, aki a Híradónak azt mondta, a rendezvényük világviszonylatban is az egyik legbiztonságosabb, ettől függetlenül szükséges az, hogy a fesztiválozók odafigyeljenek saját magukra.

Az ügy egyébként akkor kapott nyilvános figyelmet, amikor a Híradóban megszólaló Norbert a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kitért arra, hogyan esett össze a húga DJ Oti bulija alatt, aki ezután semmire sem reagált, ráadásul nem ő volt az egyetlen. Mint kiderült, a rendezvény egészségügyi pontjainál a többórás várakozás alatt sorba jöttek ki sírva az “észhez tért” sorstársak, akik ugyanezeket a tüneteket tapasztalták: az egyik pillanatban még minden rendben volt, majd a másikban összeestek. Egy másik áldozat, a 39 éves Enikő egy Facebook-videóban számolt be arról, ő hogyan lett egy "ginás" bandita áldozata a koncerten.