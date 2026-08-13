Új információkat közölt a rendőrség a DJ Oti buliján történt rosszullétekről

A Sziget rosszullét ügyében tovább folytatja a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), amely közlése szerint igazságügyi toxikológus szakértőt rendelt ki a levett minták vizsgálatára.
A BRFK Bűnügyi Főosztálya augusztus 9-én rendelt el nyomozást az Óbudai-szigeten előző nap tartott koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás célja a történtek teljes körű tisztázása.
Mint arról az Origo korábban beszámolt, többen rosszullétre panaszkodtak, miután a Szigeten vásárolt italokból fogyasztottak DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs augusztus 8-i fellépése alatt. Az ügyben indított nyomozás során a rendőrök tanúkat hallgattak ki valamint felvételeket foglaltak le, amelyek elemzése jelenleg is folyamatban van.
A történtekre Sebestyén Balázs is reagált. Facebook-oldalán azt írta, őszintén sajnálják, ha bárkivel baj történt a koncerten. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napokban olyan hírek is terjedtek, amelyek valóságtartalmát erősen kérdésesnek tartja. Hozzátette: minden ilyen esetet komolyan kell venni, a körülményeket ki kell vizsgálni, és pontosan tisztázni kell, mi történt.
Azonnal hívni kell a 112-t !
Ha felmerül a gyanú, hogy valakinek tudatmódosító szert keverhettek az italába, azonnal értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. Az érintettet biztonságba kell helyezni, nem szabad magára hagyni, és ügyelni kell arra, hogy ismeretlen személy ne vihesse el. Ha az érintett eszméletlen, de lélegzik, stabil oldalfekvésbe kell helyezni a segítség megérkezéséig.