Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter újabb fejleményekről számolt be Pakson: már a bárkák beállítása is megkezdődött

Sziget

Új információkat közölt a rendőrség a DJ Oti buliján történt rosszullétekről

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Igazságügyi toxikológus szakértőt rendeltek ki az Óbudai-szigeten történt rosszullétek ügyében, a rendőrség pedig továbbra is elemzi a lefoglalt felvételeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SzigetrosszullétSebestyén Balázs

A Sziget rosszullét ügyében tovább folytatja a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), amely közlése szerint igazságügyi toxikológus szakértőt rendelt ki a levett minták vizsgálatára.

A Sziget rosszullét ügyében továbbra is tart a rendőrségi nyomozás
A Sziget rosszullét ügyében továbbra is tart a rendőrségi nyomozás
Fotó: Mediaworks

A BRFK Bűnügyi Főosztálya augusztus 9-én rendelt el nyomozást az Óbudai-szigeten előző nap tartott koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás célja a történtek teljes körű tisztázása.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, többen rosszullétre panaszkodtak, miután a Szigeten vásárolt italokból fogyasztottak DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs augusztus 8-i fellépése alatt. Az ügyben indított nyomozás során a rendőrök tanúkat hallgattak ki valamint felvételeket foglaltak le, amelyek elemzése jelenleg is folyamatban van.

A történtekre Sebestyén Balázs is reagált. Facebook-oldalán azt írta, őszintén sajnálják, ha bárkivel baj történt a koncerten. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napokban olyan hírek is terjedtek, amelyek valóságtartalmát erősen kérdésesnek tartja. Hozzátette: minden ilyen esetet komolyan kell venni, a körülményeket ki kell vizsgálni, és pontosan tisztázni kell, mi történt.

Azonnal hívni kell a 112-t !

Ha felmerül a gyanú, hogy valakinek tudatmódosító szert keverhettek az italába, azonnal értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. Az érintettet biztonságba kell helyezni, nem szabad magára hagyni, és ügyelni kell arra, hogy ismeretlen személy ne vihesse el. Ha az érintett eszméletlen, de lélegzik, stabil oldalfekvésbe kell helyezni a segítség megérkezéséig.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!