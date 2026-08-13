Új információkat közölt a rendőrség a DJ Oti buliján történt rosszullétekről

A Sziget rosszullét ügyében tovább folytatja a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), amely közlése szerint igazságügyi toxikológus szakértőt rendelt ki a levett minták vizsgálatára.

A Sziget rosszullét ügyében továbbra is tart a rendőrségi nyomozás

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A BRFK Bűnügyi Főosztálya augusztus 9-én rendelt el nyomozást az Óbudai-szigeten előző nap tartott koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás célja a történtek teljes körű tisztázása.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, többen rosszullétre panaszkodtak, miután a Szigeten vásárolt italokból fogyasztottak DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs augusztus 8-i fellépése alatt. Az ügyben indított nyomozás során a rendőrök tanúkat hallgattak ki valamint felvételeket foglaltak le, amelyek elemzése jelenleg is folyamatban van.

A történtekre Sebestyén Balázs is reagált. Facebook-oldalán azt írta, őszintén sajnálják, ha bárkivel baj történt a koncerten. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napokban olyan hírek is terjedtek, amelyek valóságtartalmát erősen kérdésesnek tartja. Hozzátette: minden ilyen esetet komolyan kell venni, a körülményeket ki kell vizsgálni, és pontosan tisztázni kell, mi történt.