Kigyulladt a Szőke Tisza, képeken a kísérteties roncs

Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók szerda délután a szegedi Tápéi-öbölbe, miután a part menti száraz aljnövényzetben keletkezett tűz átterjedt a valaha volt legnagyobb magyar folyami gőzhajó, a Szőke Tisza maradványaira.
A Szeged365 és a Szeged.hu beszámolói szerint a katasztrófavédelemhez 2026. augusztus 5-én 13:26-kor érkezett a riasztás. Az extrém nyári hőségben a Kőrös sor közelében fekvő, magasfüves, száraz vegetáció kapott lángra, és a tűz gyorsan elérte a közvetlenül a parton, 2020 óta szárazon álló örökségvédelmi műtárgyat.
Centiken múlt a teljes pusztulás: 17 tűzoltó küzdött a lángokkal
A helyszínre Szegedről és Hódmezővásárhelyről összesen 16-17 hivatásos tűzoltó érkezett rohamenti autókkal. A munkálatokat a helyi lakosok is kéziszerszámokkal segítették, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A lángok mintegy 500 négyzetméteres területet perzseltek fel.
A tűzoltók tájékoztatása szerint a gőzös belsejében felhalmozódott száraz falevelek, lomok, régi faanyagok és korábbi átalakításokból visszamaradt, erősen gyúlékony kátránypapírok kaptak lángra.
A rajok több vízsugárral eloltották a növényzetet, valamint sikeresen lokalizálták és elfojtották a tüzet a hajó alsó szintjén. A Katasztrófavédelem megerősítette, hogy a gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően a gőzhajó fémszerkezetű vázában nem keletkezett komolyabb szerkezeti kár. A lángok megfékezése után a tűzoltók még órákon át a helyszínen maradtak, hogy hűtsék a felforrósodott hajtótestet és megfigyelés alatt tartsák az izzó roncsterületet.
Szőke Tisza: egy darabka szegedi történelem vált majdnem hamuvá
A Szőke Tisza (eredeti nevén Felszabadulás) nem csupán egy elhagyatott roncs, hanem Szeged szívügye és igazi helyi szimbólum. A hajó fénykorában a Dunán és a Tiszán is szolgált, majd a dél-alföldi városba kerülve évtizedeken át legendás bulihajóként és étteremként üzemelt, a szegediek generációinak nyújtva felejthetetlen emlékeket.
A gőzös állapota az ezredforduló után drasztikusan leromlott. 2012-ben a téli kikötőben a jég fogságában részben elsüllyedt, majd hosszas jogi és anyagi viták után, 2020-ban kiemelték a vízből. Bár korábban számos nagyszabású felújítási és megmentési terv látott napvilágot – eszmei értékét a tulajdonos korábban 350-400 millió forintra becsülte –, a gőzhajó az utóbbi években egyre elhagyatottabb roncsként hevert a tápéi parton. A szerdai tűzeset pontos keletkezési okát a hatóságok még vizsgálják.