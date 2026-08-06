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szőke tisza

Kigyulladt a Szőke Tisza, képeken a kísérteties roncs

18 órája
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Kigyulladt a valaha volt legnagyobb Magyarországon épült lapátkerekes gőzhajó, a Szőke Tisza.
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szőke tiszalángszeged

Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók szerda délután a szegedi Tápéi-öbölbe, miután a part menti száraz aljnövényzetben keletkezett tűz átterjedt a valaha volt legnagyobb magyar folyami gőzhajó, a Szőke Tisza maradványaira.

cím: SzokeTisza_02szülő tartalom: Szárazföldön a szellemhajó (id: szabadfold_post_enews_article_277503)leírás: Szeged, 2020. január 23-24. Óriási ballonok és csörlők segítségével megkezdték emelik a partra a legnagyobb magyar lapátkerekes gőzhajó, a Szőke Tisza roncsait 2020. január 23-án Szegeden. A több hónapos technikai felkészülést követően, a hajótest kiemelését a KÉSZ Csoportba tartozó MA-HARD Vízépítő Kft. végzi. Fotó: Ujvári Sándoreredeti feltöltési weboldal: Szabadfölderedeti feltöltő: Fábián Anikó (e-mail: joreggelt@gmail.com, id: szabadfold_user_27)eredeti feltöltés dátuma: 2020-02-05 08:59:18id: szabadfold_post_attachment_277506
A Szőke Tisza

A Szeged365 és a Szeged.hu beszámolói szerint a katasztrófavédelemhez 2026. augusztus 5-én 13:26-kor érkezett a riasztás. Az extrém nyári hőségben a Kőrös sor közelében fekvő, magasfüves, száraz vegetáció kapott lángra, és a tűz gyorsan elérte a közvetlenül a parton, 2020 óta szárazon álló örökségvédelmi műtárgyat.

Centiken múlt a teljes pusztulás: 17 tűzoltó küzdött a lángokkal

A helyszínre Szegedről és Hódmezővásárhelyről összesen 16-17 hivatásos tűzoltó érkezett rohamenti autókkal. A munkálatokat a helyi lakosok is kéziszerszámokkal segítették, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A lángok mintegy 500 négyzetméteres területet perzseltek fel.

A tűzoltók tájékoztatása szerint a gőzös belsejében felhalmozódott száraz falevelek, lomok, régi faanyagok és korábbi átalakításokból visszamaradt, erősen gyúlékony kátránypapírok kaptak lángra. 

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Kigyulladt a magasfüves vegetáció Szegeden, a Kőrös sor közelében, a Tápéi-öbölben. A lángok átterjedtek a Szőke Tisza gőzhajó maradványaira is.
Kigyulladt a magasfüves vegetáció Szegeden, a Kőrös sor közelében, a Tápéi-öbölben. A lángok átterjedtek a Szőke Tisza gőzhajó maradványaira is.
sétahajóként működött 1976-ig. Ezt követően Budapesten tartották állóhajóként, majd 1978-ban Szegedre vontatták, és ugyanilyen funkcióban működött tovább. 1980-tól egy étterem költözött fel rá, majd az 1980-as évek végétől már egy szórakozóhely üzemelt ra
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Galéria: A 110 éves elátkozott magyar gőzhajó, ami az elmúlt 14 évben kettétört, elsüllyedt, elrohadt, félig lebontották, majd kigyullad
Fotó: Mediaworks, Fortepan
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Kiégett a legendás Szőke Tisza szórakozóhajó roncsa a tápéi téli kikötő végében a parton.

 

A rajok több vízsugárral eloltották a növényzetet, valamint sikeresen lokalizálták és elfojtották a tüzet a hajó alsó szintjén. A Katasztrófavédelem megerősítette, hogy a gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően a gőzhajó fémszerkezetű vázában nem keletkezett komolyabb szerkezeti kár. A lángok megfékezése után a tűzoltók még órákon át a helyszínen maradtak, hogy hűtsék a felforrósodott hajtótestet és megfigyelés alatt tartsák az izzó roncsterületet.

Szőke Tisza: egy darabka szegedi történelem vált majdnem hamuvá

A Szőke Tisza (eredeti nevén Felszabadulás) nem csupán egy elhagyatott roncs, hanem Szeged szívügye és igazi helyi szimbólum. A hajó fénykorában a Dunán és a Tiszán is szolgált, majd a dél-alföldi városba kerülve évtizedeken át legendás bulihajóként és étteremként üzemelt, a szegediek generációinak nyújtva felejthetetlen emlékeket.

A gőzös állapota az ezredforduló után drasztikusan leromlott. 2012-ben a téli kikötőben a jég fogságában részben elsüllyedt, majd hosszas jogi és anyagi viták után, 2020-ban kiemelték a vízből. Bár korábban számos nagyszabású felújítási és megmentési terv látott napvilágot – eszmei értékét a tulajdonos korábban 350-400 millió forintra becsülte –, a gőzhajó az utóbbi években egyre elhagyatottabb roncsként hevert a tápéi parton. A szerdai tűzeset pontos keletkezési okát a hatóságok még vizsgálják.

 

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