Kigyulladt a Szőke Tisza, képeken a kísérteties roncs

Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók szerda délután a szegedi Tápéi-öbölbe, miután a part menti száraz aljnövényzetben keletkezett tűz átterjedt a valaha volt legnagyobb magyar folyami gőzhajó, a Szőke Tisza maradványaira.

A Szőke Tisza

A Szeged365 és a Szeged.hu beszámolói szerint a katasztrófavédelemhez 2026. augusztus 5-én 13:26-kor érkezett a riasztás. Az extrém nyári hőségben a Kőrös sor közelében fekvő, magasfüves, száraz vegetáció kapott lángra, és a tűz gyorsan elérte a közvetlenül a parton, 2020 óta szárazon álló örökségvédelmi műtárgyat.

Centiken múlt a teljes pusztulás: 17 tűzoltó küzdött a lángokkal

A helyszínre Szegedről és Hódmezővásárhelyről összesen 16-17 hivatásos tűzoltó érkezett rohamenti autókkal. A munkálatokat a helyi lakosok is kéziszerszámokkal segítették, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A lángok mintegy 500 négyzetméteres területet perzseltek fel.

A tűzoltók tájékoztatása szerint a gőzös belsejében felhalmozódott száraz falevelek, lomok, régi faanyagok és korábbi átalakításokból visszamaradt, erősen gyúlékony kátránypapírok kaptak lángra.