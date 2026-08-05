Kigyulladt az ország egyik legismertebb hajóroncsa Szegeden

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, akik több vízsugárral és kéziszerszámokkal kezdték meg a beavatkozást. A Szőke Tisza alsó szintjét a környező növényzettel együtt oltották.

(A képen a Szőke Tisza az 1980-as évkben, Szegeden, a gőzös állóhajóként teljesített bárszolgálatot) Forrás: Wikipedia, Készítette: Takkk - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10395296

Kigyulladt a Szőke Tisza gőzhajó roncsa Szegeden

Magasfüves növényzet gyulladt ki szerda délután Szegeden, a Kőrös sor közelében, a Tápéi-öbölben. A lángok átterjedtek a parton álló Szőke Tisza gőzhajó maradványaira is – írta a Katasztrófavédelem.

A szegedi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a vegetációt, valamint a hajóroncs alsó szintjét. A katasztrófavédelem egyelőre nem közölt információt arról, mi okozhatta a tüzet, illetve mekkora kár keletkezett az ikonikus roncsban.

A Szőke Tisza egykor ismert, kétkéményes gőzhajó volt. A hajó 2012-ben süllyedt el a Tápéi-öbölben, a mintegy 300 tonnás roncsot pedig évekkel később különleges műszaki megoldással emelték ki. A partra vontatáshoz felfújható ballonokat, drótköteleket, csigasorokat és nagy teljesítményű csörlőket használtak. A munkálatokban mintegy harminc ember és több munkagép vett részt. A hajó maradványai azóta is a Tápéi-öböl partján állnak.