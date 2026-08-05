Kigyulladt az ország egyik legismertebb hajóroncsa Szegeden – képek

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, akik több vízsugárral és kéziszerszámokkal kezdték meg a beavatkozást. A Szőke Tisza alsó szintjét a környező növényzettel együtt oltották.
Kigyulladt a Szőke Tisza gőzhajó roncsa Szegeden
Magasfüves növényzet gyulladt ki szerda délután Szegeden, a Kőrös sor közelében, a Tápéi-öbölben. A lángok átterjedtek a parton álló Szőke Tisza gőzhajó maradványaira is – írta a Katasztrófavédelem.
A szegedi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a vegetációt, valamint a hajóroncs alsó szintjét. A katasztrófavédelem egyelőre nem közölt információt arról, mi okozhatta a tüzet, illetve mekkora kár keletkezett az ikonikus roncsban.
A Szőke Tisza egykor ismert, kétkéményes gőzhajó volt. A hajó 2012-ben süllyedt el a Tápéi-öbölben, a mintegy 300 tonnás roncsot pedig évekkel később különleges műszaki megoldással emelték ki. A partra vontatáshoz felfújható ballonokat, drótköteleket, csigasorokat és nagy teljesítményű csörlőket használtak. A munkálatokban mintegy harminc ember és több munkagép vett részt. A hajó maradványai azóta is a Tápéi-öböl partján állnak.
Képeken az égő Szőke Tisza és a tűzoltók:
A Szőke Tisza 1916–1917-ben épült Újpesten, eredetileg IV. Károly király nevét viselte, majd többször átkeresztelték. A fényűző lapátkerekes gőzhajó később sétahajóként, étteremként és szórakozóhelyként működött, 1978-ban pedig Szegedre került. Karbantartás híján állapota leromlott, 2012-ben kettétört és részben elsüllyedt a Tápéi-öbölben – írja a Wikipédia.