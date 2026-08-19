Megjelent a szőlőket pusztító betegség a Bükki borvidéken is

A Bükki borvidékhez tartozó Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban azonosította a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget. Az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbb azonosítását, így az eredmény kézhezvételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken.

A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegség - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az érintett ültetvények körül kialakították a 1 km-es sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak.

A fertőzött területen belül a tüntet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

Védekezés a szőlő aranyszínű sárgaság betegség ellen

Az FD betegség terjedésének megállítása és a fertőzések felszámolása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony védekezés. Erre a szüret utáni időszakban is érdemes figyelmet fordítani, amelyhez a megfelelő készítmények rendelkezésre állnak.

Az új ültetvények telepítésekor és a tőkék pótlásakor kizárólag egészséges, hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot szabad használni.

A hazai szőlő- és borágazat védelme, valamint a zárlati károsító terjedésének megfékezése közös feladat, amelyben a hatóság, a termelők és a lakosság együttműködése egyaránt nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a betegség jelenlétének gyanúját azonnal jelezzék a területileg illetékes kormányhivatalnak és a Nébih-nek.

Minden további információ és védekezéssel kapcsolatos tudnivaló elérhető a Nébih tematikus oldalán.

A szőlőtermesztés egyszerű trükkje védi a talajt

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