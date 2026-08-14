Inváziós szúnyogok lepik el a kerteket, ezt tehetjük ellenük

A szúnyog számára megfelelő természetes szaporodóhelyek száma jelentősen csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje, valamint a tartósan aszályos időjárás miatt. A hazai fajok egyedszáma ezért minimálisra csökkent, és már csak néhány mocsaras terület és holtág biztosít megfelelő környezetet a kifejlődésükhöz.

Szúnyog: inváziós faj okozza az egyre nagyobb problémát a kertekben

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Ezeket a területeket a szakemberek folyamatosan kezelik. Békés vármegyében légi biológiai módszert, Pest vármegye déli részén pedig földi biológiai technológiát alkalmaznak.

A védekezéshez egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. A megfelelő mennyiségben alkalmazott anyag kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nincs káros hatással.

Az ázsiai tigrisszúnyog esetében azonban más jellegű problémával kell szembenézni.

Szúnyog: Egy virágcserépben is tömegesen fejlődhet

Az inváziós tigrisszúnyogok lárvái elsősorban a lakókörnyezetben található kisebb vízgyülemekben fejlődnek. Akár egy locsolás után a virágcserépben maradt víz, egy eldugult ereszcsatorna vagy egy állatoknak kihelyezett itatótál is megfelelő szaporodóhely lehet számukra.

Ezeket az apró vízgyülemeket nem lehet szervezett biológiai gyérítéssel kezelni, ezért az inváziós faj terjedésének megfékezésében a lakosság közreműködése különösen fontos.

A szakemberek azt javasolják, hogy a lakók rendszeresen öntsék ki a pangó vizet a kertben található edényekből és virágalátétekből, tisztítsák az itatótálakat, és ügyeljenek arra is, hogy az ereszcsatornákban ne álljon meg a víz.

Az inváziós faj elterjedése mára országossá vált. A tigrisszúnyogok jelenléte miatt Budapesten a III., IV. és XXIII. kerületben, valamint egyes Balaton-parti településeken már a kifejlett példányok elleni földi permetezés is szükségessé vált.

A védekezésben így a szervezett gyérítés mellett az otthonok körüli vízgyülemek megszüntetése is fontos szerepet kap. Egy-egy apró, pangó vízzel teli edény ugyanis elegendő lehet ahhoz, hogy újabb szúnyogok fejlődjenek ki a lakók közvetlen környezetében - írja az nngyk.gov.hu.